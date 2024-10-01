CHP Genel Başkanı Özel: "İsrail durdurulmazsa ne olacağı ortada" - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "İsrail durdurulmazsa ne olacağı ortada"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "İsrail durdurulmazsa ne olacağı ortada.

01.10.2024 21:53
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "İsrail durdurulmazsa ne olacağı ortada. Bir an önce durdurulması için bütün dünyanın harekete geçmesi ve Erdoğan'ın da bugüne kadar yaptıklarının fazlasını yapması lazım" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in 2023 Kasım ayından beri bir devlet terörü yaptığını her zaman söylediklerini belirterek, "Dünyanın her yerinde, başta başkanı olduğum Sosyalist Enternasyonal olmak üzere, dünyanın her yerinde bu meseleyi dikkate sunuyorum ve Filistin için destek istiyorum. Görülüyor ki İsrail Devleti geçen sene Hamas'ın yaptığı saldırıları araçsallaştırarak, o saldıralar terör saldırılarıydı, sivillere yönelikti ve geceydi ama belli ki İsrail o saldırıları bekliyormuş ya da biliyormuş. Böyle güçlü istihbaratı olan bir ülke nasıl fark etmedi diyordum, böyle güçlü hava savunması olan ülke nasıl avlandı diyordum, demek ki fark etmeyesi varmış ve kendisine kuvvetli bir bahane arıyormuş. Yaptığı iş, soykırıma varan işler. Çocukların katli, kadınların katli hepsini bir kez daha lanetliyorum" diye konuştu.

İsrail'de 4 milyon Filistinli'nin ikinci sınıf vatandaş olarak yaşadığına dikkati çeken Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Askere almıyorlar, terfi ettirmiyorlar. Onlara yaptıkları ve devamında yaptıkları görülüyor ki İsrail'in ABD'deki seçimlerin de seçim sürecinin de kendisine oluşturacağı üstünlüğü de fırsata çevirerek ABD'deki Yahudi cemaatinin oyları ABD'nin İsrail'e dur demesini engelleyecek süreç yaşanıyor. Bunu araçsallaştırarak, fırsat bilerek ve en önemlisi de yan hasar yani 'collateral damage' dedikleri, bir tane Hizbullah militanını öldürmek için bir apartman sivili feda edecek kadar gözü dönmüş. Öyle bir noktaya geldi ki Orta Doğu'daki bütün denklemi değiştirmek üzere her şeyi göze almış durumda. Buna karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor."

"Kapalı oturuma acilen ihtiyaç vardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılış konuşmasında söylediği "İsrail er ya da geç durdurulacak" sözünü hatırlatan Özel, "İsrail durdurulmazsa ne olacağı ortada. Yani öyle geç durdurmak yok. Bir an önce durdurulması için bütün dünyanın harekete geçmesi ve Erdoğan'ın da bugüne kadar yaptıklarının fazlasını yapması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonrasını grup başkanvekillerimiz değerlendiriyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da meclisin kürsüsünde 'İsrail, Türkiye'ye saldıracak' diyorsa bir kapalı oturuma acilen ihtiyaç vardır. Gelecekler ve bu meclisi bilgilendirecekler. Biz de soracağız ve söyleyeceğiz. Bunun tutanaklarının 10 yıl açıklanamayacağı bir kapalı oturuma muhtaç olduğu konusu açık. Bu konuyu arkadaşlarımız çalışacaklar, gerekli temasları yapacaklar. Şu gün gelin yapın diye bir emrivaki yapmayız. Ben arkadaşlarımızdan meclis başkanımızdan randevu talep etmesini rica edeceğim. Ülkenin Cumhurbaşkanı, 'İsrail yakında bize saldıracak' diyorsa ne duruyoruz meclisi bilgilendirmek için. Burası milletin meşru temsil organı burası, bu çatının altında laf bu kadarla bırakılamaz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Özgür Özel, Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel: 'İsrail durdurulmazsa ne olacağı ortada' - Son Dakika

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