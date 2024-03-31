CHP Genel Başkanı Özel oyunu Manisa'da kullandı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel oyunu Manisa'da kullandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi ve kızıyla birlikte Manisa'da oy kullandıktan sonra seçim sonuçları ne olursa olsun vatandaşların sağduyulu olmalarını istedi. Özel, sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar vereceğini belirtti.

31.03.2024 12:28  Güncelleme: 12:33
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CHP Genel Başkanı Özel oyunu Manisa'da kullandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den seçimler sonrası sağduyu çağrısı

"Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir"

MANİSA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu memleketi Manisa'da kullandı. Özel, eşi ve kızıyla birlikte oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçları ne olursa olsun vatandaşların sağduyulu olmalarını istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel eşi Didem ve kızı İpek Özel ile birlikte memleketi Manisa'da Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1174 Nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanacağı okula vatandaşların alkışları altında giren Özel ve ailesi oy kullanacakları sandıkta sıralarını bekledikten sonra sırasıyla oylarını kullandı.

"Taşkınlıklardan uzak durmalıyız"

Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde basın mensuplarının karşısına geçen CHP Lideri Özel, "İyi bir pazar diliyorum. Siz bugün çalışıyorsunuz. Vatandaşlarımız da ülkenin beş yıllık geleceğindeki yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındalar. Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki başta muhtar adayları olmak üzere hangi siyasi partiden olursa olsun yönetim noktasında iddia koyan, aday olan ve seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu. Şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu. Ancak çok büyük aksilikler olmadan, çok büyük kaza olmadan, çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Dün Bursa'da yaşanan bir olayda hayatını kaybeden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüksek Seçim Kurulunu takip ediyoruz. Başkanın ifadesiyle şu ana kadar Türkiye'de seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Seçimlerde tansiyon yükselebilir. İstenmeyen olaylara gebe birtakım durumlar ortaya çıkabilir. Herkese bugün sakinliğini koruması, itidalli davranmaları, seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Sandıklar açıldığı andan sonuçlar ilan edilene kadar süreçte özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarla ilgili noktada tüm vatandaşlarımızı en önce silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın kaybedilmesine bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Yine partimize mensup veya bize oy atıp sonuçlardan memnun olacak kişiler olacaktır, elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20 milyon kişiyiz. 30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak. Seçim geride kalacak. Hep birlikte önümüze bakacağız" dedi.

"Oy namustur, karar milletin"

Açıklamasının devamında oy kullanılana kadar vatandaşın, kullanıldıktan sonra da partilerin namusu olduğuna dikkat çeken Özel açıklamasını şöyle tamamladı: "Biz bir tanesi yanımda olmak üzere, Türkiye'de her birinin Türkiye üstlendikleri görevi dört dörtlük yapacaklarına inandığım adaylarla halkımızın karşısındaydık. Dilimiz döndüğünce kampanyamızı yaptık. Ama bundan sonra karar milletin ve hepimiz bu karara saygılı olacağız. Bundan sonraki süreçle ilgili de dikkatle takip ediyoruz. Özellikle biraz önce gencecik okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, sandık sorumlularımızla merhabalaştık. Bu sabah saat 08.30 itibariyle partimden yapılan raporlamada Türkiye genelinde yüzde 98,5 oranında birinci sandık görevlilerinin gelip yerlerine oturduklarını, ortaya çıkan boşlukların hastalık çeşitli aksiliklerden dolayı yedek arkadaşlarımızla doldurduk ve şu anda adayımızın olduğu hiçbir yerde eksik sandık görevlimizin olmadığını öğrenmiş durumdayım. Bu benim adıma çok önemli bir veridir. Bunun tüm siyasi partiler açısından da olmasını ümit ederiz. Çünkü oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak. Bundan sonraki süreçte hep birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bugün aramızda Ankara'dan İstanbul'dan çok sayıda Misafir var. İlk kez genel başkan sıfatıyla oy kullanıyorum. Manisa yerel basınına 2009 yerel seçimlerinde kullandığım oydan beri bizi takip eden çok kıymetli arkadaşlara teşekkür ederim. O günden 15 yıl sonra bugün bu sefer genel başkan olarak oy kullandık. Ulusal basının çok değerli emekçileriyle birlikte buradayız hep beraberiz. İlerleyen süreçte çok güzel bir ülkede, çok güzel bir Manisa'da hep birlikte yaşamayı, sizleri misafir etmeyi ümit ediyoruz. Bir kez daha bugün bize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel oyunu Manisa'da kullandı - Son Dakika

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