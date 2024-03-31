CHP Genel Başkanı Özel oyunu Manisa'da kullandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den seçimler sonrası sağduyu çağrısı
"Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir"
MANİSA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu memleketi Manisa'da kullandı. Özel, eşi ve kızıyla birlikte oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçları ne olursa olsun vatandaşların sağduyulu olmalarını istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel eşi Didem ve kızı İpek Özel ile birlikte memleketi Manisa'da Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1174 Nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanacağı okula vatandaşların alkışları altında giren Özel ve ailesi oy kullanacakları sandıkta sıralarını bekledikten sonra sırasıyla oylarını kullandı.
"Taşkınlıklardan uzak durmalıyız"
Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde basın mensuplarının karşısına geçen CHP Lideri Özel, "İyi bir pazar diliyorum. Siz bugün çalışıyorsunuz. Vatandaşlarımız da ülkenin beş yıllık geleceğindeki yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındalar. Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki başta muhtar adayları olmak üzere hangi siyasi partiden olursa olsun yönetim noktasında iddia koyan, aday olan ve seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu. Şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu. Ancak çok büyük aksilikler olmadan, çok büyük kaza olmadan, çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Dün Bursa'da yaşanan bir olayda hayatını kaybeden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüksek Seçim Kurulunu takip ediyoruz. Başkanın ifadesiyle şu ana kadar Türkiye'de seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Seçimlerde tansiyon yükselebilir. İstenmeyen olaylara gebe birtakım durumlar ortaya çıkabilir. Herkese bugün sakinliğini koruması, itidalli davranmaları, seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Sandıklar açıldığı andan sonuçlar ilan edilene kadar süreçte özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarla ilgili noktada tüm vatandaşlarımızı en önce silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın kaybedilmesine bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Yine partimize mensup veya bize oy atıp sonuçlardan memnun olacak kişiler olacaktır, elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20 milyon kişiyiz. 30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak. Seçim geride kalacak. Hep birlikte önümüze bakacağız" dedi.
"Oy namustur, karar milletin"
Açıklamasının devamında oy kullanılana kadar vatandaşın, kullanıldıktan sonra da partilerin namusu olduğuna dikkat çeken Özel açıklamasını şöyle tamamladı: "Biz bir tanesi yanımda olmak üzere, Türkiye'de her birinin Türkiye üstlendikleri görevi dört dörtlük yapacaklarına inandığım adaylarla halkımızın karşısındaydık. Dilimiz döndüğünce kampanyamızı yaptık. Ama bundan sonra karar milletin ve hepimiz bu karara saygılı olacağız. Bundan sonraki süreçle ilgili de dikkatle takip ediyoruz. Özellikle biraz önce gencecik okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, sandık sorumlularımızla merhabalaştık. Bu sabah saat 08.30 itibariyle partimden yapılan raporlamada Türkiye genelinde yüzde 98,5 oranında birinci sandık görevlilerinin gelip yerlerine oturduklarını, ortaya çıkan boşlukların hastalık çeşitli aksiliklerden dolayı yedek arkadaşlarımızla doldurduk ve şu anda adayımızın olduğu hiçbir yerde eksik sandık görevlimizin olmadığını öğrenmiş durumdayım. Bu benim adıma çok önemli bir veridir. Bunun tüm siyasi partiler açısından da olmasını ümit ederiz. Çünkü oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak. Bundan sonraki süreçte hep birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bugün aramızda Ankara'dan İstanbul'dan çok sayıda Misafir var. İlk kez genel başkan sıfatıyla oy kullanıyorum. Manisa yerel basınına 2009 yerel seçimlerinde kullandığım oydan beri bizi takip eden çok kıymetli arkadaşlara teşekkür ederim. O günden 15 yıl sonra bugün bu sefer genel başkan olarak oy kullandık. Ulusal basının çok değerli emekçileriyle birlikte buradayız hep beraberiz. İlerleyen süreçte çok güzel bir ülkede, çok güzel bir Manisa'da hep birlikte yaşamayı, sizleri misafir etmeyi ümit ediyoruz. Bir kez daha bugün bize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar hayırlı uğurlu olsun."
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özel oyunu Manisa'da kullandı - Son Dakika
Muş Valisi Avni Çakır, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanarak, seçimin huzur ve güven içerisinde devam ettiğini belirtti. Vali Çakır, oy kullanma işlemlerinin olaysız bir şekilde ilerlediğini ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu kullanmak için Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'na gitti. Altınok, seçimlerin Ankara'ya, başkente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi ve kazananın ülke ve şehirler olduğunu söyledi. Altınok, seçim sonucunu AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile takip edeceğini belirtti.
Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, oy kullanarak kampanya sürecini değerlendirdi.
Cumhur İttifakı AK Parti Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için sandık başına giderek oyunu kullandı. Eşi Nazlı Kaplan ile birlikte oyunu kullanacağı sandığın bulunduğu Koçarlı Anadolu Lisesi'ne gelen Kaplan, burada görevlilerden oy pusulası ve mührü alarak 1078 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Kaplan, seçim sürecinde emek verenlere teşekkür ederek, Koçarlı'da demokrasi ateşini yeniden alevlendirmek için çalıştıklarını belirtti.
Edirne'de Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba, CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın ve İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, oylarını kullandı. Adaylar, seçimlere katılımın güzel olduğunu belirterek, sonuçları heyecanla beklediklerini ifade etti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevli olduğu okulda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çakır, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin ardından Çakır'ın ailesi ve CHP yetkilileri hastaneye geldi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, eşiyle birlikte oy kullanmak için 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'na gitti. Kılıç, seçimlerin huzur içinde geçtiğini ve siyasi partilerin demokratik ortamda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu Kocatepe İlkokulu'nda kullandı. Altınok, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, demokrasiye ve vatandaşın oyuna saygı duyacaklarını belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin omuz askısı ile yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.
Van DEM Parti Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Hürriyet İlköğretim Okulu 2229 Nolu sandıkta oy kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?