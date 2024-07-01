CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sinan Ateş cinayeti davasının peşini bırakmayacağız - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sinan Ateş cinayeti davasının peşini bırakmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Bütün hukuki süreci takip edeceğiz.

01.07.2024 12:35
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Bütün hukuki süreci takip edeceğiz. Dava görüldüğü müddetçe CHP'den en az iki genel başkan yardımcısı, hukukçu milletvekilleri, davayı takip edecekler. Ben de fırsat buldukça bu davayı takip edeceğim." dedi.

Özel, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davayı takip etmek üzere Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine geldi.

Duruşma salonunda davayı takip etmesinin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, bu davanın sadece alelade bir cinayet olmadığını belirterek, "Ankara'da, hepimizin göz önünde bir cinayet işlenmiştir. Bu cinayetin tetikçisi bellidir. Azmettirenlerin 'az meşhur' olanları bellidir. Cinayete katkı verenler, yardım edenler, yataklık edenler, getirenler, götürenler, bellidir. İddianame, tam işin gitmesi gereken tarafa gittiği yerde kesilmiştir. Yarım, güdük, natamam bir iddianame ile görülmekte olan bir davayla karşı karşıyayız." diye konuştu.

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli siyasi partilerin genel başkanları, üst düzey temsilcileri ile birlikte bu davayı izlemek üzere geldiklerini ifade eden Özel, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in yanında oturduklarını anlattı.

"Bütün hukuki süreci takip edeceğiz"

Ayşe Ateş ve evlatlarının "adalete ulaştık" diyene kadar yanlarında durmaya devam edeceklerini bildiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ama çok belli ki, çok görünüyor ki, hatta ilk ifadelerden itibaren, ilk başta verilen bütün ifadeler, 'Yanlış söylemişim', 'Onu söylediğimi hatırlamıyorum', 'Bunu söyledim, doğru yazmamışlar', 'Çarpıtmışlar' gibi kendilerine bugün verilen yeni vazifeyi yerine getirmeye çalışan bir tetikçi ve bir azmettirici ile birlikteydik. Ettiği telefonları, aldığı talimatları, verilen konumları hatırlamayan, görüştüğü kişileri hatırlamayan ama birilerinin bağlantısını ortadan kaldırmak için yeni şeyler hatırlayan bir tetikçi ve bir azmettirici gördük."

Azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördüklerini söyleyen Özel, "Ama bunu herkes görüyor, herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bütün hukuki süreci takip edeceğiz. Dava görüldüğü müddetçe CHP'den en az iki genel başkan yardımcısı, hukukçu milletvekilleri, davayı takip edecekler. Ben de fırsat buldukça bu davayı takip edeceğim." dedi.

Sinan Ateş'in ailesine olan sorumlulukları ve cinayetin sorumlularının serbest bırakılmaması için davaya olan ilgilerini azaltmayacaklarını aktaran Özel, cinayetin üzerine sis perdesi indirmek isteyenlerin korunup, kollandığını savundu.

"Günü geldiğinde kimse 'Kral çıplak' demiyorsa biz diyeceğiz"

Polisin görevini yaptığını ama iddianamede adı geçmesi gereken kişilerin adının geçmediğini söyleyen Özel, "Bütün arabaların plakaları var, bir arabanın yok. Sadece markası var. Sonra onun içinden hangi genel başkan iniyor? O aracı ona kim tahsis etmiş? Bütün Türkiye biliyor, bir tek iddianameyi yazanlarla kabul edenler bilmiyor." ifadesini kullandı.

Cinayete sis inmesine ve üzerinin örtülmesine seyirci kalmayacaklarını dile getiren Özel, "Günü geldiğinde kimse 'Kral çıplak' demiyorsa biz diyeceğiz. O iki kız evladın, gözü yaşlı eşin, annenin, babanın, kardeşlerin ve Türkiye'de siyaset yapan ve siyasi duruşundan dolayı endişe duyan kimsenin 'Ya benim de sonum Sinan ateş gibi olur' deyip korkmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Özel, korkmayanları, sinmeyenleri, sessiz kalmayanları temsil ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"'Bu işe karışan kim varsa çeksin cezasını' deseler, partilerini de rahatlatacaklar, kendileri de rahatlayacaklar, hareketlerini de rahatlatacaklar. 'Cinayete karışan kim varsa çeksin cezasını' deseler, ittifaklarını da rahatlatacaklar ama bırakın rahatlatmayı, Türkiye'yi siste boğmaya çalışıyorlar. Bundan sonrası için gözdağı vermeye çalışıyorlar. Buna sessiz kalınmayacağız, herkes bundan emin olsun. Ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bu meseleyi 'Efendim Sinan Ateş'ten alacağımız vereceğimiz vardı da', 'Korkutmaya gittik de', 'Biz bize organize olduk da', 'Bilmem ne yaptık da', 'O telefon nereden geldi bilmem', 'Bunu niye aradım bilmem', 'Konumu kim yolladı bilmem'... Bu kadar ucuz değil, bu kadar kolay değil."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, davayı seyirci kısmında değil, Ateş ailesinin yanında takip ettiklerini söyleyerek, mağdurun ve adaletin yanında olduklarını kaydetti.

"Buradan doğru bir sonuç çıkmayacak"

Davayı takip eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu ülkenin mahkemeleri adalet dağıtmadığı sürece, yargısı, eşit, adil, etkin olmadığı sürece ne ekonomisi düzelir ne eğitimi düzelir ne tarımı düzelir. Ben burada gördüm ki, buradan doğru bir sonuç çıkmayacak. Bu ülkenin yargısını düzeltmeden, bu ülkenin yargısını adalet dağıtır konuma getirmeden, ekonomisini, sokaklarını düzeltmek mümkün değildir."

Kaynak: AA

Sinan Ateş, Özgür Özel, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sinan Ateş cinayeti davasının peşini bırakmayacağız - Son Dakika

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