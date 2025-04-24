CHP Genel Başkanı Özel, Sol Parti\'yi ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuru hakkında, "1170 oy almışız. Neyini iptal ettireceksin? İptal edilirse 1300 oy alacağımızı görmüyorlar mı?" dedi.

Özel, beraberindeki heyetle Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ve parti yönetimiyle genel merkezde bir araya geldi.

Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, Sol Parti ile meydanlarda gösterdikleri dayanışmayı hatırlatarak, bundan sonrası için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Özel, CHP'nin düzenledikleri mitinglere ev sahipliği yaptığını ancak mitinglerin tek sahibi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sol Parti'nin de içinde bulunduğu, Türkiye siyasetinin en solundan en sağına kadar partilerin destek verdiği süreçler yaşıyoruz. Bu sürecin devamının Türkiye'nin umudu olduğunu görüyoruz. Çünkü bugün bir sandık koysak, bu sandık erken seçim sandığı da olsa aslında bir 'referandum sandığı'. Otokrasi mi, demokrasi mi? Demokrasi olduktan sonra biz farklı görüşlerimizle, farklı programlarımızla, farklı öneri ve farklı taahhütlerimizle milletin karşısına çıkar, farklı farklı oy isteriz. Milletin verdiği destek doğrultusunda da iktidar olan iktidar olur, muhalefet olan muhalefet olur."

Öncelikli taleplerinin demokrasi ve adalet olduğunu dile getiren Özel, vazgeçemeyecekleri tek şeyin seçim sandığı ve halkın iradesi olduğunu vurguladı.

Bir basın mensubunun İstanbul'da yaşanan deprem sonrası AFAD'da yapılan toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesinin davet edilmemesine yönelik sorusu üzerine Özel, iktidarın yaptığı işin tam olarak depremi siyasete alet etmek olduğunu söyledi.

Özel, toplantıya İBB'den kimseyi çağırmadıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kendi kendilerine oturmuşlar ama AK Parti'nin sözcüsü ile AK Parti'nin il başkanı var. Düşünün İstanbul'da deprem gerçeğiyle yüzleşecekleri ve depreme karşı alınacak tedbirleri konuşacakları, o gün ortaya çıkmış bir zafiyet varsa bunu değerlendirecekleri, devletin toplantısına, 16 milyonluk kentin büyükşehir belediyesi davetli değil ama bir parti davetli. Buradan sonra da tutmuş 'yok siyasete alet edilmesin, bilmem ne yapılmasın' diyor."

İBB'nin deprem için çivi çakmadığı iddialarını da dile getiren Özel, İBB'nin toplam 114 milyar liralık 233 projeyi kapsayan Deprem Seferberlik Planı'nı anlattı.

"İşin ehli İmamoğlu'dur"

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketin üstesinden gelmek mümkündür" sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"'Tutuksuz yargılama öneriyor' diye okuyorum. Çünkü bir şehrin emin ellere teslim edileceğine kim karar verecek? Herhalde demokrasideysek herhalde Devlet Bey'i Osmaniye milletvekili yapan da partisinin Genel Başkanı yapan da milletin iradesi ve demokrasidir, değil mi? İstanbullulara 3 kere sorduk. İkincisi hazımsızlıktan. 2019'da birincide kazandık. '13 bin oyla size İstanbul'u mu vereceğiz?' deyip yenilediler, 806 bin farkla kazandık. 5 yıl hizmet ettik İstanbullu 1 milyon 100 binin üzerinde bir farkla İstanbul'u emanet etti. Hem de öyle bir vade değil, 5 yıllık icraata cevabı. 'Alın bir beş yıl da siz yönetin' dedi. 'İşi ehline teslim ediyorum' dedi. 'İşin ehli İmamoğlu'dur' dedi."

Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in terör saldırısı sonucunda şehit olan asker hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine, "Bu dili, üslubu manidar buluyorum, yakışıksız buluyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Söylenecek bir şey yok. Yani gösterilen tepkiler boşuna değil. Yanlış bir iş olmuş." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız" sözleri ile İBB avukatlarının gözaltına alınmasının sorulması üzerine Özel, "Milletin gönlünde olan, bugün Erdoğan'ın 19 Mart darbesine direnen herkestir. Çepere doğru itilmiş olan, marjinalleşmiş olan bu dil, bu akıl, bu üsluptur. Kentsel dönüşüm son derece hayatidir. Bunun için Meclis, büyükşehir belediye meclisleri ne gerekiyorsa yapmalıdır." şeklinde konuştu.

İBB avukatlarının gözaltına alınmasını değerlendiren Özel, "Avukatların bir suçu varsa, ilk operasyon yapılıp herkesin gözaltına alındığı süreçte aynı şeyle suçlanmaları lazımdı. O gün suçlanmadıklarına göre bugün suçları savunma yapmak. Savunma mesleğini yargılamaya çalışıyorlar. İnanılmaz şeyler duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Onlarla bir dönem aynı partide bulunmaktan büyük bir utanç duyuyorum"

Özel, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvurunun sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bunlar olağan kurultayı da mahkemeye veren aynı kişiler. İzmir'den olan da Hatay'dan olan da. İsimlerini söyleyip de nefes israfı yapmayayım. Orada sonuç alamadılar. Oraya 'Şaibeli' dediler. Onu dediler, bunu dediler. Beş mahkeme de reddetti bunları. Şimdi çıktı olağanüstü yaptığımız kurultaya. 1170 oy almışız. Neyini iptal ettireceksin? İptal edilirse 1300 oy alacağımızı görmüyorlar mı? Bu kadar perişan olmuş bir yapının, kendisini bu hallere düşürmesinden dolayı, bir dönem onlarla ikisi de partiden uzaklaştırılmış, ihraç edilmiş kişidir. Onlarla bir dönem aynı partide bulunmuş olmaktan dolayı büyük bir utanç duyuyorum. Herhalde bunlardan bir tanesinin üzerinde bir karar verdik, çaresizlikle o günlerin içinde. Ondan dolayı da benim kendi kendime yapmam gereken bir özeleştiri var."

Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen de ziyaretlerinden dolayı Özel'e teşekkür ederek, hep birlikte ortaklaştıkları şeyin ülkenin geleceği ve ülkenin kurtuluşu olduğunu söyledi.