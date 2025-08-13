CHP Genel Başkanı Özel, "Ya içeri tıkıl ya AK Parti'ye katıl formülü ile Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP Genel Başkanı Özel, "Ya içeri tıkıl ya AK Parti'ye katıl formülü ile Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış"

CHP Genel Başkanı Özel, "Ya içeri tıkıl ya AK Parti\'ye katıl formülü ile Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti\'yi aydınlatacakmış"
13.08.2025 16:29  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddiaları ile ilgili, "Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülü ile Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddiaları ile ilgili, "Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülü ile Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunup soruları yanıtladı.

Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddiaları ile ilgili soruyu cevapladı. Özel, "Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, birinci belediye Aydın. Ben Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediye başkanlarını alın içeri atın demem. Bir suç varsa ihalede sayıştay bakar suç duyurusunda bulunur yargılanır. Siz Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Şimdi yeni bir fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu diyorlar, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın. ya içeri atıl ya gel partime katıl' olay bundan ibarettir" dedi.

Özel, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Aydın'ı almak, Aziz İhsan Aktaş üzerinden 'Ya içeri tıkıl, ya partime katıl' demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim. Bu mu mertlik. Böyle mi alacaksın Aydın'ı. Bir dahakine bir daha alacağım Aydın'ı. Ege'de bir tane ilde kaldın mı? Kilis'i almışım ben Kastamonu'yu almışım, Kırklareli'ni Kırıkkale'yi almışım. Böylemi alacaksın Aydın'ı. ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun. Kütahya Belediye Başkanı Aziz İhsan Aktaş'la çalışıyor. Onun dosyası Kütahya'da bizimkisi burada. Aydın'a da aylardır ucundan gösteriyorlar. Dikkatle izleyeceğiz bakalım o cant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek göreceğiz bakalım şimdi. Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanlarımıza 'gel beraber gidelim' diyor. İnat ettim atmadım namussuzu partiden. Efeler ilçe başkanına partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline sevk edeceğiz. O da bahane edecek benim ilçe başkanımı benim ekibimde olan kişiyi diye. İlk ilan edilen belediye başkanımızdır. Kemal beyin sözünü çiğnememek için. Kemal bey ilan etmişti 'Kemal Bey'in ilan ettiği hiçbir belediye başkanını göstermemezlik yapmayız' dedim. Bizim o mertçe tutumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim. ya içeri tıkıl ya AK Parti'ye katıl formülü ile Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Yerel Yönetim, Özgür Özel, AK Parti, istanbul, Politika, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, 'Ya içeri tıkıl ya AK Parti'ye katıl formülü ile Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin

16:20
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:11
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
23:00
Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim
Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim
22:55
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır
Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır
22:49
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
22:38
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
22:36
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
22:34
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:19
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk
Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
22:14
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama
Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 17:01:20. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel, "Ya içeri tıkıl ya AK Parti'ye katıl formülü ile Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.