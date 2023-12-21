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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi kararının bir an önce uygulanması gerekir - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi kararının bir an önce uygulanması gerekir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkındaki ikinci 'hak ihlali' kararıyla ilgili, 'Bundan öncekiler gibi bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir.' değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi kararının bir an önce uygulanması gerekir
21.12.2023 - 14:55,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci "hak ihlali" kararıyla ilgili, "Bundan öncekiler gibi bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda da "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bu sorulara muhatap olmak gerçekten beni utandırıyor ama Türkiye'deki herkesi bu gündemle meşgul etmek birilerini utandırmıyor" diyen Özel, şunları söyledi:

"Bir saate, 'saat doğru gösteriyor, ne diyeceksiniz' diye sorulur mu? Saat doğru göstermiş ama yanlış yapanların, Türkiye'yi sürekli mahcup edenlerin, hem kendi içinde hem dünyada tartıştıranların, artık bu yüksek mahkemenin kararlarından bir ders alması gerekir. Bugün Anayasa Mahkemesi yeniden saati doğru göstermiş. 'Saat doğru göstermiş, ne diyeceksiniz' diye sorulmaz; gerçeği çarpıtanlara, hukukun üstünlüğünü kabul etmeyenlere ve sürekli Türkiye'yi tartıştıranlara sormak lazım. Şüphesiz bundan öncekiler gibi bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika, Türkiye'yi dünyaya rezil etmektedir."

Kaynak: AA
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