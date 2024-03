CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir\'de destek istedi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda partisince düzenlenen Büyük Körfez Buluşması programında yaptığı konuşmada, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın ve CHP Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş için seçmenlerden destek istedi. Özel yaptığı konuşmada "Karıncalar birlikte olursa, yan yana durursa, peş peşe yürürse, küçük küçük karıncaların yapamayacağı iş, taşıyamayacağı yük, kazanamayacağı savaş yoktur" dedi.

Balıkesir'de 5 yıl önce yerel seçimlerde yaşanan hayal kırıklığına değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu şarkının öyle yarım kalmayacağını 5 yıl önce Edremit'te ve Balıkesir'de yaşanan büyük bir hayal kırıklığının şimdi bir büyük mutluluğa, bir büyük zafere dönüşmesi için el birliği yapmaya, gönül birliği yapmaya, gönül gönüle burada kucaklaşmaya, dosta güven, dost olmayana kaygı vermeye ve Balıkesir'le Türkiye'ye bir mesaj vermeye geldik" dedi.

Balıkesir için Ankara'da bir ittifak kurulamadığının ifade eden CHP Genel Başkanı Özel, "Bundan beş yıl önce Balıkesir Büyükşehir Belediye seçiminde adayımız Ahmet Akın'dı. Allah var ya hepimiz biliyoruz. Ahmet Akın adım adım Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gidiyordu. Sonra ittifak siyaseti gereğince Balıkesir'i istediler. Parti dedi ki "Her yer olur da Balıkesir olmaz" Ama inanılmaz bir ısrar vardı ve dediler ki "Balıkesir olmazsa ittifak olmaz". Herkes döndü Ahmet Akın'ın yüzüne baktı. Ahmet Akın gırtlağı düğümlendi. Gözleri yaşlandı. Sesi titredi ama "Partim içinse ülkem içinse yaparım bu fedakarlığı" dedi. Oradaydım ben. Hepimiz oradaydık ve o gün İYİ Parti'ye Balıkesir Büyükşehir bırakıldı. Israrla isteyen kişi İsmail Ok'tu. Ellerimizle Balıkesir Büyükşehir'i, Balıkesir'deki artık ranttan bıkmış, kibirli belediyecilikten bıkmış, bu şehri, aldığımız seçimi ellerimizle biz İsmail Ok'a verdik. İsmail Ok da aldı, hepimizin gözünün önünde AK Parti'ye verdi. Sonra gitti kendisi de AK Parti'ye geçti. Şimdi de ödüllendirildi. AK Parti'den milletvekili oldu. O günlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Biz yaptık. Milletvekillerimiz yaptı. Örgütümüz yaptı. Belediye başkan adaylarımız yaptı ve siz fazlasıyla yaptınız. 5 yıl geçti, 5 yıl boyunca hepsi konuşuldu. Bizim size borcumuz var. Bilhassa Ahmet Akın'a, Balıkesir'e borcumuz var. Bu süreçte çok istedik ki bu borç, Ankara'daki bir ittifakla, bir iş birliğiyle Balıkesir'deki bu tarihi hesabı hep birlikte halledelim. Biz Ankara'da halledemedik. Olmadı. Ama Ahmet'e o zaman söyledim. Kardeşim dedim 'Bu Ankara'da olmaz ama Balıkesir'de, Merkez'de, Körfez'de, yukarılarda o insanlar öyle insanlar ki, öyle güzel insanlar ki, öyle vicdanlı insanlar ki, Ankara'da belki olmaz ama Balıkesir'de sandığın başında Vicdan İttifakı olacak kardeşim. Bunu göreceksin' dedim" dedi.

CHP dışında başka partilere oy verilirse seçimin kaybedilebileceğini vurgulayan Özel, "Niye buradayım? Şunun için buradayım. Seçimlere 5 gün var. Anketler yapılıyor. Anketlere göre Ahmet Akın kardeşimiz seçimleri önde götürüyor. Ancak birkaç puan farkla önde olmak bize rahat uyku uyutmaz. Ahmet önde, arkasında mevcut başkan ama geçmişle birlikte olduğumuz dostlarımızdan halen başka partilere oy verenler var. Hem vallahi hem billahi pazar akşamı görülecek o başka partilere verilen oyun sonucu seçim kazanmak değil ama Allah muhafaza bize seçim kaybettirebilir. Onun için buradan açık açık konuşmaya geldik. Çok net geçmişte birlikte olduğumuz güneş gözlü gönlünde güneş olan iyi insanlar, geçmiş ittifak ortaklarımız ve Balıkesir'i AK Parti yönetmesin diyen herkes eğer başka bir partiye oy verirseniz Balıkesir AK Parti kazanır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirseniz Balıkesir'i Hep birlikte kazanırız. Siz de kazanırsınız" dedi.

Alanda bulunan emeklilere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bakın. Peki kaç para maaş alıyorsunuz? Dünyanın en kalabalık korosu ve dünyanın en acıklı şarkısını söylüyor. En mağdur korosu, en acıklı şarkısını söylüyor. "On bin" diyor. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret kuralı hiç değişmeseydi, hiç sizinle uğraşmasa, hiç ilişmeseydi size bugün bir buçuk emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Ama bugün 0.6 yani normalde 26 bin lira olan hakkınız 10 bin liraya düşmüş. Basit bir karşılaştırma, bütün hesaplar şaşar, altın hesabı şaşmaz. En düşük emekli maaşı Adalet ve Kalkınma Partisi ilk geldiğinde 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2 buçuk çeyrek altın almıyor. Yani 5 buçuk çeyrek altın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında biz emekliye TÜİK'e göre, enflasyona göre zam vereceğiz dediklerinden ve TÜİK emeklinin hakkına girdikten beri her gün kaybede kaybede buraya geldi. TÜİK ne demek? Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu demek. Tayyip'i üzmüyor ama emeklileri üzüyor. Emeklileri perişan ediyor. Bundan 6 yıl önce bayramlardaki ikramiye bin liraydı. Az dedik. Kemal Kılıçdaroğlu demişti. iki bin on beşte biz söz verdik. Yapamazsın dediler. Bir Kasım olduğunda biz de vereceğiz dediler" dedi.

Zeytin üreticisinin destek beklediğinin altını çizen Genel Başkan Özgür Özel, "Zeytine, tane zeytine prim diyoruz, sesimizi duymuyor. Suriye'den gelen ucuz zeytinyağlarıyla piyasayı bozuyor. Kötü yıllarda fiyat yükseliyor ama üretici hiçbir zaman mutlu olmuyor. Biz çiftçi olsun, işçi olsun, emekçi olsun, emekli olsun, siftahsız esnaf olsun, ayın sonunu getiremeyen herkesin yanındayız. Bundan sonra da hep birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye İttfakı'nın açılımını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye İttifakı sadece sosyal demokratlardan değil, Türkiye İttifakı milliyetçi demokratlardan, haramdan ve yalandan bıkmış muhafazakar demokratlardan, Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bu milleti oluşturan herkesten oluşur. Türkiye İttifakı, milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları şampiyon olunca gözyaşı döken herkestir. Türkiye İttifakı gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alır" dedi. - BALIKESİR