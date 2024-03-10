CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Ben çiftçinin, üreticinin, emeklinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben çiftçinin, üreticinin, emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim. Bizi başka kavgaya çekip de emeklinin çektiklerini unutturamaz." dedi.
Özel, Edirne programı kapsamında Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde halk buluşmalarına katıldı.
Keşan ilçesinde Mehmet Gemici Cennet Parkı önünde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Özel, Keşan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
CHP'den ayrılanlara çağrı yapan ve partisini "baba ocağı" olarak nitelendiren Özel, "Kim ki dara düşmüştür baba ocaklarının kapıları açıktır, buyursunlar gelsinler. Baba evine gelene 'nereden geldin?' demeyiz. 'Niye şimdiye kadar gelmedin?' demeyiz. 'Bugüne kadar neredeydin? Bak sen gittin memlekete neler ettirdin' demeyin. Zira gelen herkesin baba evinde yeri vardır. Çünkü baba evinin tapusu kimsede değildir. Ne bendedir ne önceki genel başkanımız Kemal Bey'dedir. Ne Ecevit'te vardı ne rahmetli İnönü'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." diye konuştu.
Özel, çiftçilerin geçim sıkıntısı çektiğini, pek çoğunun tarlasının borcu nedeniyle ipotek altında olduğunu ifade etti. Özel, şunları kaydetti:
" Türkiye'de küçülen tek sektör tarım sektörü. Türkiye büyüyor mu? Çok büyük bir kriz yaşadığı için, 'bu sene yüzde 4 büyüyor' diye övünüyorlar. Ama bu sene bile tarım sektörü büyümüyor, küçülüyor. Öyle olunca çiftçi büyük bir borç batağının içinde sadece geçen seneye göre bu sene çiftçinin bankalara olan borcu yüzde 88 artmış durumda."
Emeklinin hakkını savundukça kendisini kimlik siyaseti tartışmasına çekmek istediklerini söyleyen Özel, "Ben çiftçinin, üreticinin, emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim. Sonuna kadar. Bizi başka kavgaya çekip de emeklinin çektiklerini unutturamaz." dedi.
Kimseyi ayırmadan vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisi olan herkesle kol kola olduklarını vurgulayan Özel, "Cumhur İttifakı'nın koyu gri, yağmur bulutu rengine karşı bizim ittifakımızın renkleri kırmızıyla beyaz. Renklerini ay yıldızlı, al bayraktan alıyor ve Cumhur İttifakı'nın karşısında seçimleri Türkiye ittifakı alıyor, biz kazanıyoruz. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.
Özel, partisinin Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan'a destek istedi.
Uzunköprü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uzunköprü ilçesinde Adalet Meydanı'nda yaptığı konuşmada da Ergene Nehri'nin kirliliğini her zaman gündeme getirdiklerini söyledi.
Ergene'nin kirliliğinin tüm canlılar için büyük tehdit olduğunu belirten Özel, "Ergene'yle ilgili yapacak bir şey kalmadı, hükümet bir şey yapmıyor. CHP olarak, Eskişehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen, CHP Eşgüdüm Eğitim ve Denetimden Sorumlu Genel Koordinatörü oluyor. Büyükerşen nisan ayı içinde gelecek, belediye başkanlarımızla toplanacak, Porsuk'u nasıl bugünkü haline getirdiyse Ergene için hep birlikte çalışacağız." dedi.
Emekli maaşının 2002 yılında asgari ücretin üzerinde olduğunu, bugün ise asgari ücretin çok gerisinde kaldığını kaydeden Özel, "Tayyip Bey, madem emekliye, madem çiftçiye, madem ayçiçeği üreticisine, pirinç üreticisine para yok, sana da oy yok." ifadelerini kullandı.
Özel, seçime Cumhur İttifakı'na karşı Türkiye ittifakı ile girdiklerini, ittifaklarına sosyal demokratların, milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların destek verdiğini söyledi.
Özel, CHP Uzunköprü Belediye Başkan adayı Özlem Becan ve belde adaylarına destek istedi.
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