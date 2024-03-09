CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Türkiye İttifakı olarak renklerimizi ay yıldızlı al bayraktan alıyoruz. Ayrımız gayrımız yok." dedi.
Özel, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile Bağlıca Bulvarı'nda düzenlenen Etimesgut halk buluşmasına katıldı.
Mansur Yavaş'ın hiçbir kesime ayrımcılık yapmadan halkçı bir belediyecilikle bütün Ankara'nın gönlünü fethettiğini dile getiren Özel, Yavaş'ın çalışmalarını Türkiye'nin her bölgesinde gidip anlattığını belirtti.
Yavaş'ın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye rekoru kıracağını kaydeden Özel, belediye meclisi çoğunluğu olmamasına rağmen çok fazla iş yapan Yavaş'ın çoğunluğu elde etmesi durumunda adeta destan yazacağını söyledi.
Atatürk'ün emaneti Etimesgut'a sahip çıkma zamanı geldiğini ifade eden Özel, "Burayı cazibe merkezi haline getirecek bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. O anlayış da Erdal başkanda var, en büyük destekçisi Mansur başkanda var." diye konuştu.
İyi yönetime ve iyi insanlara oy istediklerini anlatan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Etimesgut'ta Türkiye İttifakı'ndan oy istiyoruz. Türkiye İttifakı, korku ittifakı Cumhur İttifakı'nın aksine, iyi insanların, güzel insanların, yüreğinde vatan ve Atatürk sevdası olan insanların, vatanının çıkarını kendi çıkarının önüne koyanların, birilerine arsaları peşkeş çekmek yerine Ankaralının hizmetine sunanların iktidarı artık gelsin istiyoruz. Biz Türkiye İttifakı olarak renklerimizi ay yıldızlı al bayraktan alıyoruz. Ayrımız gayrımız yok."
ABB Başkanı Mansur Yavaş da Koru-Bağlıca metro hattı projelerinin bittiğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderdiklerini bildirdi.
Etimesgut'taki İstasyon Caddesi'ni de hizmete açtıklarını belirten Yavaş, Etimesgut'un bir cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.
"Bizim teröre olan çizgimizde asla şaşma olmaz"
Kentte yaşayan herkesin doğumundan itibaren her problemiyle ilgilendiklerini dile getiren Yavaş, tarımsal üretime de desteklerde bulunduklarını kaydetti.
Erdal Beşikçioğlu ile şeffaf ve adil bir şekilde parti rozetlerini çıkartarak hizmet sunacaklarını anlatan Yavaş, şunları kaydetti:
"Geçen seçimde sosyal yardımlar kesilecekti ne oldu? Daha adil ve fazla bir biçimde uygulandı. İşçileri çıkartacak dediler, ne oldu? Meydan okudum belediye meclisinde. Kendileri kendi belediyelerinden 600 kişi çıkarttılar. Hani su sayaçlarını PKK'lılar okuyordu ne oldu? Su sayaçlarımızı Ankara'nın Etimesgut'un vatansever gençleri okuyor. Bizim teröre olan çizgimizde asla şaşma olmaz."
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