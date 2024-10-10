CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale\'de Şehitler Abidesi\'ni Ziyaret Etti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi'ni ziyaret edip, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi ziyaret etti. Ziyarette Özel'e çok sayıda CHP'li belediye başkanı eşlik etti. Rehberlerden Çanakkale Savaşları'yla ilgili bilgi alan Özel, daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, sembolik şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.