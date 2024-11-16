CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Şişli Belediye Başkanı Şahan\'a Ziyaret

Politika

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Şişli Belediye Başkanı Şahan tarafından karşılanırken; ziyarete Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Parti Meclisi Üyesi Bedirhan Berk Doğru, Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı da eşlik etti.

Şahan, Şişli'de 200 günde hayata geçirilen 100 proje hakkında Özel'e bilgi verdi; ilçe genelinde yürütülen çalışmaları aktardı.

Şahan, ziyareti dolayısıyla Özel'e Atatürk portresinin yanı sıra Şişli Plak Festivali için hazırlanan özel koleksiyon bir plak hediye etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Özel ve Şahan, Şişli'deki Cevahir Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Ülke Politikaları Vakfı'nın 'Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu'na katıldı.