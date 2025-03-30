CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Bayram'da Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Bayram'da Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu\'nu Bayram\'da Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Marmara Cezaevi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla bayramlaşmak üzere ziyarette bulundu. Özel, kamu görevlilerine kötü muamele konusunda uyarılarda bulundu ve tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi.

30.03.2025 16:32  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Ramazan Bayramı'nın 1'nci gününde Marmara Cezaevi'nde 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu dahil 30 kişiyi ziyarete geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu dahil 30 kişiyi Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyarete geldi. CHP Genel Başkanı Özel, ziyaretleri öncesinde basın mensuplarıyla bayramlaşıp açıklama yaptı.

Özel yaptığı açıklamada, ziyaretinde öğrencilerle de görüşeceğini ifade ederek, "Öğrenci ziyaretleri ardından Ekrem başkanımızla belediye başkanlarımız ile ve içeride 'Gezi Davası'ndan yatan arkadaşlarımızla son dönemde tutuklanan bürokrat arkadaşlarımızla bayramlaşacağım. Yaklaşık 30 kişiye yakın bir bayramlaşma listem var. Buradan en önemli olay şu biz CHP olarak Ankara'da bayramlaşmaktan çekildik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişin kırgınlıklarını küskünlüklerini bir kenara bırakıp 1'nci parti olmanın verdiği sorumlulukla Erdoğan başta olmak üzere tüm liderlerle bayramlaşıyorduk. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi tüm partilerle bayramlaşan tek partiydi. Ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Bir tarafta bayramlaşma bir tarafta bu yaşananlar. Bu kadar genç ailesinin yanında yokken evlerinde bayram sofralarında tabakları boş iken annelerinin boğazlarından çay geçmedi. O yüzden bu bayram biz bütün bayramlaşmalardan çekildik" dedi.

"Gençlere yapılan kötü sözleri hakaretleri ben unutmam"

Gösterilere katılarak polis tarafından tutuklananlarla ilgili de konuşan Özel, "Buradan bütün kamu görevlilerine, emniyet müdürlerine, onların altında görev yapan ve emir verenlere hatırlatıyorum. Ters kelepçe kötü muameledir. Kime ters kelepçe yapıyorsunuz. Senin de evladın var 18 yaşındaki çocuğa ters kelepçe yapıp onu tutmak olur mu? Doktor muayenesine giderken ters kelepçe yapıyorsunuz utanç verici bunlar. Siciline kazınıyor bunlar. Günü gelecek diyeceğiz ki benim İçişleri Bakanım diyecek ki, 'Arkadaşlar 19 Mart sürecinden sonra Silivri göz altılarında doktora muayeneye götüren ekibe ters kelepçe emrini veren arkadaşı çıkarın kimmiş o' bilmiyor muyuz devlette kayıt biter mi? Yemin ederim bu gençlere ters kelepçenin kötü muamelenin gençleri saatlerce aç bırakmanın içeride teker teker o gençlere yapılan kötü sözleri hakaretleri ben unutmam. Aldığı emri uygulayan kimseye bir şey demiyorum. Ama 18 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takanı ona cinsiyetçi küfür edeni iteni kakanı, 40 kişiye size bu kadar su yeter diyeni devlette hiçbir şey kaybolmaz o izi bulurum o hesabı sorarım" diye konuştu.

"Mahir Bey'in sağlık durumu stabil"

Özel, konuşmasının devamında tutuklu bulunduğu sürede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile ilgili de konuşarak, "Mahir Bey'i çok yakından hem hukuk yönünden hem sağlık yönünde an be an takip ediyoruz. Yoğun bakımda durumu iyi stabil. Ailesinin korkacak bir şeyi yok. Ama cezaevine gelebilecek bir durumu da yok. Bu durumda gerekli başvuruları çalışmaları yapıyoruz. Zaten doğru olan burada olan bütün arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmalıdır. Mahir Bey'in sağlık durumu düşünüldüğünde stabildir ancak buraya getirilmesi yeni bir sağlık sorununa sebebiyet verebilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ramazan Bayramı, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Mahir Polat, Özgür Özel, istanbul, Politika, Magazin, Cezaevi, Marmara, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Bayram'da Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı

16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 17:00:22. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Bayram'da Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement