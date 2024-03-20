CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İşimiz gücümüz emeklidir, emekçidir, esnaftır, çiftçidir - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İşimiz gücümüz emeklidir, emekçidir, esnaftır, çiftçidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İşimiz gücümüz emeklidir, emekçidir, esnaftır, çiftçidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da düzenlenen mitingde fındık üretimi ve emeklilere yönelik taleplerini dile getirdi. Özel, fındık ihracatının artırılması ve emekli maaşlarının yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak emekliye zam yapılması gerektiğini söyledi. CHP'nin Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse'ye destek isteyen Özel, partisinin herkese hizmet etmeye geldiğini vurguladı.

20.03.2024 18:24
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "İşimiz gücümüz emeklidir, emekçidir, esnaftır, çiftçidir, namusuyla çalışan, vergisini veren üreticidir." dedi.

Özel, Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde, dünyada fındık üretiminin yüzde 70'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Fındığın en kalitelisinin Giresun'da üretildiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Ancak fındıkta sadece 2 milyar dolarlık bir ihracat gelirimiz var. Yani 120-130 milyar dolarlık bir pazar var. Pazarın yüzde 70'i bizde, basit bir hesapla 100 milyar dolarlık bir pazarın bizde olması lazım. Bize 2 milyar dolar, geri kalan dünya devlerinde. Yani bu fındıktan biz hakkımızı alsak, Ordu, Bartın, Zonguldak, Giresun, Trabzon bu fındıktan hakkını alsa sizin sırtınız yere gelmez, dünyanın en zengin üreticileri olursunuz ama hesap ortada."

Özel, fındıkta alan bazlı destekleme ödemelerinin artırılmasını da istedi.

CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"İşimiz gücümüz emeklidir, emekçidir, esnaftır, çiftçidir, namusuyla çalışan, vergisini veren üreticidir. Ama şu kadarını görelim, her şeye para bul, emekli için dedim ki 'Emekli kart çıkaralım.', hiç duymadı. Şimdi 'Hazırlık yapıyoruz.' diyor. '7'şer bin lira seyyanen zam verelim, en düşük emekli maaşını asgari ücret edelim, bütün emeklilere 7'şer bin verelim.' dedim, kabul etmedi. Şimdi dün çıkmış genel sekreterleri 'Bir hazırlık yapılıyor, Tayyip Bey söyleyecek.' Söylüyor, söylüyor, bakın staj mağduruna, çıraklık mağduruna, Bağ-Kur'da 9 bin güne, öbür taraftan söz verdiği mülakata, hepsinin sözünü verdi, yapmıyor. Şimdi de 'Efendim, siz oyu bana verin, seçimden sonra ben emeklinin durumuna bakacağım.', yok öyle yağma."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Diyordun ki 'Ekonomi 4,5 büyüdü, herkesin keyfi yerinde, emekliyi Özgür Özel kışkırtıyor.' Şimdi diyormuşsun ki 'Son hafta söz verelim.' Söze karnımız tok. Gel sana çağrı yapıyorum, hodri meydan, haftaya pazartesi Meclis'i açalım, salı günü emekliye zammı yapalım. Samimiysen gel hadi. Gel bu insanların yüzünü güldürelim." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse'ye destek isteyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece sosyal demokratlardan değil, milliyetçi demokratlardan, ülkücü kardeşlerimizden, biz muhafazakar demokratlardan, haramdan, yalandan korkmuş, bıkmış, ürkmüş Giresunlulardan, biz Giresun'daki herkesten oy almaya, herkese hizmet etmeye, bu belediyenin kapısını ardına kadar açık tutmaya geliyoruz. Bizim partimiz onlar gibi küfrün, hakaretin, korkunun ittifakı değil, umudun ve gelecek güzel günlerin ittifakıdır. Onların ittifakının adı değil ama bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır."

Öte yandan, Özel, çeşitli programlara katılacağı Ordu'ya gidişi sırasında, Bulancak ilçesinde yol kenarında bekleyen partililer ve vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Giresun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İşimiz gücümüz emeklidir, emekçidir, esnaftır, çiftçidir - Son Dakika

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