CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya, Norveç ve İrlanda Başbakanlarına teşekkür mektubu yazdı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'i resmen tanıyan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İrlanda Başbakanı Simon Harris'e ayrı ayrı mektup yazarak, kararları dolayısıyla teşekkür etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, mektubunda, "CHP ve Türkiye, Filistin devletini tanıma kararınızı büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Bu vesileyle sizi ve hükümetinizi kutluyor ve bölgede kalıcı bir barışa yönelik güçlü kararlılığınız için şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanlığına seçildikten hemen sonra, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması için sosyal demokrat, sosyalist siyasi dostlarına çağrıda bulunup, İsrail ile Filistin arasında uzun süredir devam eden çatışmaya uygulanabilir tek çözüm olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladığını dile getiren Özel, mektubunda şunları kaydetti:

"Sizin gibi cesur ve adil bir karara, özellikle de üç Batı Avrupa demokrasisinden aynı anda tanıklık etmek, küresel anlamda barış ve adaletten yana olan hepimizi cesaretlendirmiştir. Diğer ülkelerin de sizin bu örnek adımınızı takip etmelerinin yolunu açtığınıza yürekten inanıyorum. Özellikle de İsrail hükümetinin Refah'taki çadır kampa yapılan ve çok sayıda masumun hayatını kaybettiği son vahşi saldırıda gördüğümüz üzere etnik temizlik sınırlarını aştığı bir dönemde, uluslararası toplumun gösterdiğiniz kararlılığa ihtiyaç duyduğu açıktır."