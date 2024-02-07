Özgür Özel, Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablasının vefatı üzerine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak da hazır bulundu.

07.02.2024 16:54
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu. Akşener'e partisinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Özel'e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Ögür Özel, Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu

ÖZEL, TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Taziye ziyaretinin ardından CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından da taziye mesajı yayımladı.

Özel, "Ablası Mualla Özen'i yitiren İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulunduk. Merhumeye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ögür Özel, Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE VEFAT ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası 80 yaşındaki Mualla Özen, 3 Şubat günü tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ögür Özel, Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu

Özen'in cenazesi, Gündoğdu Merkez Camii'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Özgür Özel, Meral Akşener\'e taziye ziyaretinde bulundu
Kaynak: DHA

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