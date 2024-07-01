CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir\'deki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Selçuk ilçesinden başlayarak Kuşadası'na kadar ulaşan ve 350 hektarlık ormanlık arazinin zarar gördüğü yangın bölgesini ziyaret ederek, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

İzmir'in Selçuk ilçesi ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi sınırında yer alan Arvalya Orman Kampı'nda incelemelerde bulunmak üzere öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile çok sayıda partili tarafından karşılandı. Özel, Selçuk ile Kuşadası sınırında bulunan Arvalya Orman Kampı'nda yangından etkilenen bölgeyi dolaşarak söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Cumartesi günü 17.00 sıralarında İzmir-Aydın il sınırında başlayarak Selçuk'tan Kuşadası'na sıçrayan orman yangınında ilk belirlemelere göre 350 hektarlık arazinin yandığını kaydeden CHP Lideri Özel, İzmir ve Aydın büyükşehir belediyelerine bağlı itfaiye daire başkanlıklarının tüm ekipmanı ve personeliyle birlikte cansiperane bir gayret gösterdiğini ifade etti. Yangın söndürme çalışmalarına destek sunan herkese teşekkür eden Özel, Ege'nin tüm illerinin büyük bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi.

"Hükümetin alması gereken çok tedbir var"

İzmir ve Aydın'ın toplam 8 ilçesinde ve 14 noktasında aynı anda orman yangını çıktığına dikkat çeken CHP Lideri Özgür Özel, yangınların çıkış nedeni ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtti. Orman yangınlarının yüzde 98'inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Özel, "Böyle acılar yaşamamak için bütün vatandaşlarımızı çok daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Bütün belediyelerimizin hem tedbir, hem önlem, hem de öngörüyle çalışma yürütmesi gerekiyor. Ege'deki orman yangınlarına karşı nasıl daha ciddi önlemler alınabileceği konusunda Ege Belediyeler Birliği bünyesinde çalışacağız. 2021'de 350 bin hektar, yani buradakinin bin katı orman kaybettiğimiz dönemde yerel yönetimleri bu işin dışında tutmaya çalışan bir yaklaşım vardı. Geçen Cumartesi günü bunu burada görmedik. Bundan dolayı memnunuz. Ama merkezi hükümetin alması gereken çok tedbir var. 3 yıl öncesine kadar sergilenen 'bize helikopter lazım değil' yaklaşımının nelere mal olduğunu görmüştük. Tüm bunları konuşmak ve konunun enine boyuna ele alınabilmesi için geçtiğimiz hafta TBMM'ye kapsamlı bir önerge verdik. Konunun takipçisi olacağız" dedi. - AYDIN