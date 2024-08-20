CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'i ve Numan Kurtulmuş'u Can Atalay'ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturum için toplantıya çağırıyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'i ve Numan Kurtulmuş'u Can Atalay'ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturum için toplantıya çağırıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis\'i ve Numan Kurtulmuş\'u Can Atalay\'ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturum için toplantıya çağırıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'i ve Numan Kurtulmuş'u Can Atalay'ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturum için toplantıya çağırıyor. Özel, CHP Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

20.08.2024 15:37  Güncelleme: 15:40
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Meclis'i ve Numan Kurtulmuş'u Can Atalay'ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturum için toplantıya çağırıyoruz" dedi.

Özel, CHP Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel, konuşması öncesi İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından CHP'ye katılan Bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin rozetini taktı.

" Mahmud Abbas'a Türkiye ziyaretinden duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ettim"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Özel, "Kendisinin Türkiye ziyaretinden duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ettim. Geçirdiğim kaza nedeniyle o günkü oturuma katılamadığımı ancak Meclis Grubumuzun orada bulunduğunu, konuşmasını daha sonra dinlediğimi ve konuşmasından duyduğum memnuniyeti ifade ettim. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız Filistin devletinin destekçisi olduğumuzu tüm yurt dışı temaslarımızda olduğu gibi bir kez de kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde ifade ettim" diye konuştu.

"Ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek için hazırlıklarımızı yapacağız"

Daha önce Filistin'e gitme ile ilgili seçim sonrasına bıraktıkları bir talepleri olduğunu belirten Özel, "O talebi tekrar edecek olduğum da Abbas, 'Biz Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la olan dostluğunu, Türkiye'deki CHP'li gençlerin Filistin'le ortaya koyduğu dayanışmayı ve CHP'nin son dönemde yapmış olduklarını en yakından bilenleriz. Filistin meselesinde CHP'nin Filistin'in sesini batıya duyuran bir pencere olduğunun son dönemde farkındayız. Sizin Filistin'den bir randevu isteme değil, Filistin'e geleceğiniz günü belirleme ve bizim de sizi burada karşılama sorumluluğumuz var çünkü burası hem Türkiye'nin hem de CHP'nin ikinci memleketidir. İkinci memleketinize ne zaman gelmek isterseniz siz tarihi belirleyin, biz buradayız' yanıtını verdi. Ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek için gerekli hazırlıkları yapacağız ve oraya güçlü bir heyetle gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"O oturuma kan bulaştı"

Özel, CHP'nin talebi üzerine 16 Ağustos'ta toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Toplantısına yönelik konuşarak "O oturuma kan bulaştı. İnsanın söylemeye dili varmıyor ama Meclisin mermerlerine kan döküldü. O oturuma kadına karşı şiddet bulaştı. O günü parlamentoya yaşatanlardan utanıyoruz. Bu anlayışı sonuna kadar reddediyoruz" dedi.

"Meclis'i ve Numan Kurtulmuş'u Can Atalay'ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturum için toplantıya çağırıyoruz"

TBMM'yi yeniden toplantıya çağırdıklarını belirten Özel, "Meclisi ve Numan Kurtulmuş'u Can Atalay'ın milletvekili olduğunu yeniden teyit edeceği bir oturumu yönetmek üzere toplantıya çağırıyoruz. O kararı okumak ya da okumaya dahi gerek olmadığını tutanağa kazımak üzere toplantıya çağırıyoruz. MHP gelse çok iyi, bekleriz ama gelmezse de gelmesin. Geçen sefer gelmedi ve tarihe öyle geçtiler. Bu sefer nasıl geçeceklerini kendileri bilirler. AK Parti'de bir akıl, bir vicdan hakim olursa başımızın üstünde yeri var. Millet zaten onları o salona gelip de çalışsınlar, gereğini yapsınlar diye görevlendirdi. Tarafsızlık görevi olan Meclis Başkanının kendi inandığını mı yapacağını yoksa kendisine bugüne kadar yapılan baskılara boyun eğip eğmeyeceğini hep beraber göreceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'i ve Numan Kurtulmuş'u Can Atalay'ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturum için toplantıya çağırıyor - Son Dakika

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