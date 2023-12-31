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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti genel başkanlarını ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u arayarak yeni yıllarını kutladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti genel başkanlarını ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u arayarak yeni yıllarını kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak, yeni yıllarını kutladı. Özel, acıların olmadığı, barış, huzur ve sağlık dolu bir 2024 yılı temennisinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti genel başkanlarını ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'u arayarak yeni yıllarını kutladı
31.12.2023 - 20:04,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti genel başkanlarını ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u arayarak yeni yıllarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özel, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak, yeni yıllarını kutladı. Özel, acıların olmadığı, barış, huzur ve sağlık dolu bir 2024 yılı temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti genel başkanlarını ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u arayarak yeni yıllarını kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti genel başkanlarını ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u arayarak yeni yıllarını kutladı - Son Dakika
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