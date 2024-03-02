CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı ile seçimlere katıldıklarını söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere kimseyi dışarıda bırakmayan, halkın çıkarlarını koruyan "Türkiye ittifakı" ile katıldıklarını söyledi.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında sağanak altında seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Özel, belediye başkan adayları Mazlum Nurlu'nun, seçilmesi halinde sunacağı hizmetlerle ilçenin refahını arttıracağını söyledi.
Özel, yerel seçimlerde "Cumhur İttifakı" ile yarışacaklarını hatırlatarak, "Bizim de bir ittifakımız var, o ittifakın adı Türkiye ittifakı. Türkiye'yi, Salihli'yi, milletini sevenler, Türkiye ittifakına destek bekliyor. Büyük mücadelelerin sonunda burada, Manisa'da, memleketimde yağmurun altında müjdeyi veriyorum. 1 Nisan günü Salihli'de CHP iktidarı var, Manisa'da CHP iktidarı var. Anketler onu gösteriyor, sokak onu gösteriyor. " diye konuştu.
31 Mart'a kadar durmadan çalışarak bu seçimi kazanacaklarına inandıklarını belirten Özel, şöyle devam etti:
"Geçmişte söylenen 'CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir.' yalanı çöp oldu. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da yaptığımız sosyal yardımlar tam 5 katına çıktı. Bunun için geliyoruz. Biz, Türkiye ittifakıyız, Manisa ittifakıyız, Salihli ittifakıyız. Biz, kimseyi dışarıda bırakmayan, yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini dışarıda bırakmayan Türkiye ittifakıyız. Bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarlarını koruyanlara karşı halkın çıkarlarını korumak için oylarınıza talibiz."
CHP'nin Salihli Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek'e destek isteyen Özel, konuşmasının ardından seçim otobüsüyle şehir turu attı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Erzin-Dörtyol arasındaki yol çalışmalarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yolun nitelik olarak istenilen düzeyde olmadığını belirterek, sıcak asfaltla bir çalışma başlattıklarını ve kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Ayrıca, köprü meselesi ve hükümet konağı sözlerinin de olduğunu ifade eden Yerlikaya, depremzedeler için konut yapımlarının devam ettiğini ve valilik, kaymakamlık, emniyet binalarının da yapılacağını vurguladı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarına aday olduklarını açıkladı. Aksakal, partisinin görevinin küresel emperyalist sistemin elemanlarıyla mücadele etmek olduğunu belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Okmeydanı'nda partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kavuncu, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla görüştü ve karanfil dağıttı. Açılışta konuşan Kavuncu, sevginin önemine vurgu yaparak, İstanbul'u daha iyi yöneteceğini belirtti.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhur İttifakı olarak kentte güzel hizmetler üreteceklerini söyledi. Doğan, Samsun'un potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, şehri ileriye taşımak için çalışacaklarını ve Samsun'u bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımların sembolü olarak gördüğü Antalya Şehir Hastanesinin 1500 yatak kapasitesiyle kente önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, şehir hastanelerinin eksikliklerinin en kısa sürede giderileceğini ve millete hizmet etmeye devam edileceğini ifade etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Biz kendi geleceğimiz hakkında, İstanbul hakkında karar vereceğiz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'da Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan Sivas Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Karamollaoğlu, önce basın mensuplarıyla Behrampaşa Hanı'nda buluşacak ve ardından saat 14.00'te aday tanıtım programına katılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımı kolaylaştırmak ve trafiği rahatlatmak için birçok proje hazırladıklarını belirtti. Aktaş, 2035 yılı ulaşım ana planında yer alan Demirtaş-Çalı metro hattına başlayacaklarını ve toplam raylı sistem hattını 89 kilometreye çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, kentsel dönüşüm projeleri, yeşil alanlar, akıllı şehir yönetimi ve gençlere yönelik destekler gibi konular da açıklandı.
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin diplomatik aktivizminin önemli bir örneği olduğunu belirtti. Duran, forumun dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda diplomat, siyasetçi, gazeteci ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştiğini vurgulayarak, ADF'nin dünyadaki sorunların çözümü için bir platform olduğunu ifade etti. Ayrıca, Duran Gazze ve İsrail'in katliamları gibi önemli konuların da forumda ele alındığını ve Türkiye'nin bölgede istikrar kurma ve işbirliğini arttırma hedefinin ADF ile desteklendiğini söyledi.
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