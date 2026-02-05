Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlarla bir araya geldi.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem şehitliği ziyareti ve deprem anıtı temel atma töreni sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde halka hitap eden Özel, "Elbette depremi konuşurken şunu unutmamak lazım. Biz o depreme ne şartlarda yakalandık. Biz o depreme hazırlıksız yakalandık. Saat Kuleniz bile o dakika durdu, daha ilerlemiyor. Ama iktidar da o depreme mazeretsiz yakalandı. Eğriye eğri, doğruya doğru. 2 aylık iktidar olsa bunlar ne yapsın dersin. 21 aylık iktidar olsa depreme bu kadar sürede nasıl aldırırsın dersin. O gün 21 yıllık iktidardılar. Şunu hatırlayalım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bile 15 sene aralıksız iktidar nasip oldu. 21 yıldır bu arkadaşlar iktidardılar. 21 sene vakit vardı önlerinde. Kanun; vallahi 1999 depreminden çıkmıştık, millet hem hazırdı hem de kanunlar hazırdı. Ne diyoruz? 1999'dan sonra yapıldı ev ondan yıkılmadı diyoruz. Depreme dayanıklı ev nasıl yapılacak? Bir önceki hükümet depremden sonra o kanunları çıkarmıştı. Rahmetli Ecevit, Bahçeli, rahmetli Mesut Yılmaz. Para; ya millet 1999'da öyle bir acı gördü ki o zaman özel iletişim vergisi koydular. Hepimiz tamam dedik 2 yıllığına verdi, bu iktidar geldi, o vergiyi kalıcı yaptı. O günden bugüne özel iletişim vergileriyle topladıkları para 41 milyar dolar. Çıkardıkları 8 imar affıyla da 26 milyar dolar, özelleştirmelerden 65 milyar dolar, bütün bu 10 il yıkıldı, şimdi yeniden yapılıyor ya harcanan para 40 milyar dolar. Yani 1999 depreminden sonra gelen hükümete 21 yıl vakit, milletin depreme bizi hazırla diye kararlılığı, toplumsal rıza, üstüne de sırf özel iletişim vergisinden bile bu yıkılan bütün evleri depremden önce yıkıp yapacak kadar paranın 3 katı verilmiş. Ne olmuş? Maalesef Mehmet Şimşek'e sorulduğunda ne yaptın deprem vergilerini? Duble yol yaptım demişti. O yüzden mazeretsiz bir iktidarın yakalandığı bir depremde maalesef önceden hazırlığımız berbattı. Bunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, "O dönemde yaşadıklarımızı da biliyoruz. Millet sesimi duyan yok mu diyordu. Bir süre sonra geldik, herkes birbirine şunu söylüyordu. Ordu niye sahaya çıkmadı? Orduyu üç gün içeride tuttular, üç gün. 1999 depreminde Türk Silahlı Kuvvetleri depremden 10 bin 528 kişi kurtarmış. Bu depremde tüm silahlı kuvvetleri 327 kişi kurtarmış. Niye? İlk 24 saat, sonraki 24 saat ve sonraki 24 saat, bu 72 saat depremde 10 kişi kurtuluyorsa 9'u bu ilk 3 günde kurtuluyor. İlk 3 günde. Ordu 99 depremi ki kayıplar bugün dörtte biri kadar. Ordu 10 bin 528 kişiyi çıkarmış, burada 3 gün kışlada tutmuşlar 4. gün çıkarmışlar. O günden sonra ancak işte 327 kişi çıkarabilmiş. Neden çıkmadı ordu deyince bir danışman yanılttı Cumhurbaşkanımızı diyorlar. Demiş ki birisi Cumhurbaşkanı'na orduyu kışladan çıkarmak kolay, geri sokmak zor. Lafa bak, o haldeyken ordu çıkacak, sonra girmeyip darbe yapacak. Bu korkuyla 3 gün orduyu içeride tutmuşlar. Bunların bu açıdan affı yok. Şunu söyleyeyim, Adıyaman'da o gün gelip bir çakıl taşını kaldırandan Allah razı olsun. Adıyaman'da bugün bir temel kazandan ya da bitmiş apartman çatısına bir kiremit koyandan Allah razı olsun. Bunun adı AK Partili de olsa, MHP'li de olsa, DEM'li de olsa ondan razı olsun. Hangi görüşten olursa olsun. Biz Adıyaman'a geldiğimizde her partiyi burada gördük ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni o gün görüp ki birinci kanıtıdır. Adıyaman gibi bir şehirde o gün CHP'nin milletvekili bir mutabakatla belediye başkan adayı olup bu kadar güçlü seçiliyorsa, zaten CHP'nin o gün orada olduğunun birinci ispatı budur. Cismi budur yani. O yüzden şunu görmek gerekiyor. Adıyaman bugün ayağa kalksın diye büyük bir emek, büyük bir gayret sarf ediliyor. Geçtiğimiz dönemde de çok önemli işler burada yapmıştık. Maalesef Sayın Erdoğan tuttu dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi hiç yoktu, hiç gelmedi, taş üstüne taş koymadı dedi. Maalesef, maalesef kardeşim diyor; buradaydı hepsi buradaydı, Abdurrahman Başkan buradaydı diye. Cumhuriyet Halk Partisi sadece Adıyaman'a 873 araçla gelmiş, bin 818 personeli çalışmış burada belediyelerimizin. 834 tır Adıyaman'a ulaştırmışız. 10 mobil mutfak kurmuşuz, 10 ikram aracı, 343 bin battaniye, 31 bin ısıtıcı dağıtmışız. 2 bin 600 de çadır dağıtmışız. Bunları görüp de karar veren, bilen Adıyaman ama Sayın Erdoğan, CHP yoktu, depremde neredeydiniz diyor. Fotoğraf çektiniz gittiniz diyor. Vallahi biz depreme geldik, burada kaldık. Fotoğraf diye de belediye başkanı olarak bu arkadaşımızın fotoğrafını Adıyamanlılara emanet ettik. Onlar da onu seçtiler. Hepinizden Allah razı olsun. Kavga yapmıyor burada, hizmet yapıyor. Biz deprem bölgesindeki illerin özel durumunu görüyoruz. Orada siyasi rekabet, siyasi polemik yerine hizmette rekabeti yaraları sarmada yarışmayı doğru buluyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN