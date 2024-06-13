CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Bahçeli'nin mesajını üstümüze almıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Bahçeli'nin mesajını üstümüze almıyoruz

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Sayın Bahçeli, net mesaj vermiyor.

13.06.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Sayın Bahçeli, net mesaj vermiyor. Sembolik mesajlar üzerinden tartışılmasını istiyor. Daha önce Ferdi Tayfur şarkısı ile mesaj vermişti. 2 gün önce yüzüklü, dosyalı bir resim paylaşmıştı. Bunların öylesine yapıldığını düşünemeyiz. Mutlaka içinde bir mesaj var ve herkes baktığı yerden bir şeyler anlamaya çalışıyor. Somut durumla ilgili olarak Sayın Bahçeli'nin mesajını üstümüze almıyoruz" dedi.

CHP'li Murat Emir, TBMM'de gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Emir, Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları devam eden 9'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin, "Bu taslağı, özellikle kimi maddelerinin MHP kanadından hazırlandığına dönük bilgiler var. Bu taslak içerisinde asla kabul edemeyeceğimiz hükümler var. Bunların başında da etki ajanlığı maddesi geliyordu. Etki ajanlığı, sınırları öngörülebilir ve belirliliği olmayan bir madde olarak karşımıza çıkmıştı. Bu maddenin, savcılara bir maymuncuk olarak verildiği, savcıların kimi zaman gerektiğinde istedikleri kapıyı onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri, tutuklayabilecekleri ve 'Sen devletin aleyhine çalışıyorsun' diyebilecekleri bir alan yaratıyordu. Hukuk devletinde öngörülemez, belirliliği olmayan ceza maddeleri olamaz. Ceza maddelerinin mutlaka kesin, açık, öngörülebilir, sınırlarının belli olması gerekir. Dolayısıyla aynen Dezenformasyon Yasası'ndaki gibi Türkiye'yi kaotik bir ortama sokmak ve dilediklerini yargılamak, dilediklerini hapse atmak için kullanabileceklerine dönük kaygımız vardı. Geldiğimiz noktada 9'uncu Yargı Paketi'nde bunun yer almayacağı sözü bize verildi. Biz de bundan mutlu olduk. Sadece bu değil, özellikle 6284; İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra anımsayacaksınız. '6284 var, o bize yeter' denmişti. Oysa şimdi 6284'ün en önemli kolonlarından biri olan, zorlama hapis cezasının da kaldırılacağı, dolayısıyla kadın haklarında bir geriye gidiş olacağı kaygısı da oluşmuştu. O konunun da yer almayacağı sözü verildi. Dolayısıyla da bu gelişmeden memnunuz" dedi.

'GÖRÜŞMENİN KENDİSİ BİLE BAŞLI BAŞINA ANLAMLI'

Emir, etki ajanlığı düzenlemesinin 9'uncu Yargı Paketi'nden çıkarılmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinden çıkan bir sonuç olup olmadığı sorusu üzerine, "Halkın gerçek gündemi ve yakıcı sorunlarının masa üstüne gelmesi, bunların çözüm yolları ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne konması çok değerli. Bu görüşmenin kendisi bile başlı başına anlamlı bizce. Çünkü Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile 1'inci partisinin genel başkanının bu kadar sorun varken yan yana gelmemesi, baş başa konuşmaması elbette düşünülemez. Dolayısıyla bu değerlidir. Bunun bu süreçle ilişkilendirilmesi gibi dünkü bu gelişmeye de katkı vermiş olması elbette mümkün; ama bunun birçok alanda etkilerinin görülebileceğini düşünüyorum. Çünkü orada kimi atılan adımlar veya henüz atılmayan ama umutla beklediğimiz adımlar Türkiye'ye dalga dalga yayılır. Parlamento, bakanlıklar ve alt seviyelerde mutlaka karşılık bulacaktır" diye konuştu.

'NORMALLEŞME SÜRECİNİ AÇIK YÜRÜTÜYORUZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi MHP'nin samimi dileği ve temennisidir' sözlerini değerlendiren Emir, "Sayın Bahçeli, net mesaj vermiyor. Sembolik mesajlar üzerinden tartışılmasını istiyor. Daha önce Ferdi Tayfur şarkısı ile mesaj vermişti. 2 gün önce yüzüklü, dosyalı bir resim paylaşmıştı. Bunların öylesine yapıldığını düşünemeyiz. Mutlaka içinde bir mesaj var ve herkes baktığı yerden bir şeyler anlamaya çalışıyor. Somut durumla ilgili olarak Sayın Bahçeli'nin mesajını üstümüze almıyoruz. Normalleşme sürecini açık yürütüyoruz. İletişimini açık yapıyoruz. Neleri, hangi sırayla konuşacağımızı dahi söylüyoruz ve bu normalleşme sürecinin hedeflerini tarifliyoruz. Dolayısıyla bunların içerisinde elbette bir ittifak arayışı yok. Sayın Bahçeli açıkça AKP içerisindeki, 'Suyu bulandırmaya çalışan odaklar' diyerek de bir hedef gösteriyor" dedi.

Haber-Kamera: Aliekber METE- Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Murat Emir, Yargı, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Bahçeli'nin mesajını üstümüze almıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:40:52. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Bahçeli'nin mesajını üstümüze almıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement