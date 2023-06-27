Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına CHP kanadından tepki geldi: Karar hukuksuzdur

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkında sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından CHP kanadından karara tepki geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Bu karar, iktidarın yargı üzerindeki vesayetini kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" diyen ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı. "Terör örgütü propagandası yapmak'" suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edilen Yanardağ, tutuklandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

Yanardağ'ın tutuklanma kararına CHP kanadından destek geldi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Bu karar, iktidarın yargı üzerindeki vesayetini kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.

MERDAN YANARDAĞ NE DEDİ?

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında yaptığı bir konuşmada söylediği sözlerle gündem yarattı. Yanardağ tepki çeken açıklamasında, " İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz" dedi.

"REHİN OLARAK TUTMUŞSUN"

Yanardağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."