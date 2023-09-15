CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Kurultay için 5 Kasım hepimize uygundur - Son Dakika

CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Kurultay için 5 Kasım hepimize uygundur

Son Güncelleme: 15.09.2023 12:02

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı için genel başkan adaylığını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Özel, kurultay tarihini 5 Kasım olarak belirlediğini ve görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini belirtti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı için genel başkan adaylığını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Öncesinde önemli mesajlar veren Özel, "Kurultay için 5 Kasım hepimize uygundur" ifadelerini kullandı. Öte yandan görevinden istifa edip etmeyeceği merak edilen Özel, sorumluluklarından ve görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini aktardı.

KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Kasım ayı başında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adaylığını bugün saat 14.00'da gerçekleştireceği basın toplantısıyla duyuracak. Özel, basın toplantısı öncesinde Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Özel, grup başkanlığı görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini ve kurultayın 5 Kasım tarihinde yapılabileceğini belirtti.

"HER ÜYENİN GENEL BAŞKAN OLMA HAKKI VARDIR"

Dün ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'in aday olma kararına ilişkin, "E gayet güzel arkadaşlar, burası Cumhuriyet Halk Partisi. CHP diğer partiler gibi değil, her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Kurultaylarda çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır. Demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul'dan mektup yazmış, 'Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim' diye. Tabii dedik" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Kurultay için 5 Kasım hepimize uygundur - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Türkiye'de 9 kişide tespit edildi! İşte Eris varyantının belirtileri
13:12 Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden Harika Avcı, tedaviyi reddediyor
13:10 Kira anlaşmazlıkları cuma hutbesine girdi! Bu sözler hem kiracılara hem ev sahiplerine
12:26 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri ve yüksek lisans bursları artıyor
12:04 Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı atıyor
12:03 Alkollü turist restore edilen heykelin kolunu kırdı! Verdiği zarar büyük
11:55 CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Kurultay için 5 Kasım hepimize uygundur
11:49 Yükselişini sürdüren altının gramı 1.664 liradan işlem görüyor
11:37 Yükselişini sürdüren dolarda 27 liraya ramak kaldı
11:33 Adana Demirspor, Mario Balotelli ile sözleşme imzalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 13:28:18. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Kurultay için 5 Kasım hepimize uygundur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement