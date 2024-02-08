Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, asgari ücret oranında emekliye ikramiye verilmesini önerdi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "gelir dağılımındaki eşitsizliğin tarihi bir rekor kırdığını" belirterek, "TÜİK'e göre bile en zengin yüzde 20, ülke gelirleri toplamının yüzde 49,8'ini alırken, en yoksul yüzde 20 kesiminin aldığı pay ise yüzde 5,9. Bu utanç verici bir manzaradır." dedi.

Zenginin çok zenginleşirken, fakirin çok daha yoksullaştığını söyleyen Başarır, vergide adaletsizliğin son yılların en yüksek oranına ulaştığını savundu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahminlerine ilişkin açıklamasına işaret eden Başarır, "Bu tahminin tutmayacağını kendisi de biliyor." diye konuştu.

Başarır, "Asgari ücreti daha yakın bir zamanda 17 bin 2 lira olarak belirlediniz ama o günden bugüne kadar asgari ücret 15 bin 934 liraya geriledi. 10 bin lira en düşük emekli maaşı olarak belirledik, bir ay olmadı, görüyoruz ki 9 bin 372 liraya düştü. Yani Türkiye'de ekonomiyi idare edemeyen bir iktidar var ve böyle giderse kısa bir süre sonra bir Merkez Bankası başkanı daha göreceğiz." yorumunu yaptı.

Emekli ikramiyesine ilişkin tartışmalara da değinen Başarır, "Gelin, dedik ki en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun, asgari ücret oranında emekliye bir ikramiye verin." önerisinde bulundu.

"Törene Yargıtay Başkanı gitmedi"

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına katılmayabiliriz ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uymak anayasal bir zorunluluktur" ifadelerini değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kutlayan Başarır, "Anayasa Mahkemesi kararları kabul edilmiyorsa, Anayasa bir kenara bırakılıyorsa ve karşısında Anayasa'ya bağlılık yemini eden bir Cumhurbaşkanı varsa, bu konuşmayı dinlerken yüzü kızarmıyorsa ben o başkanı tebrik ediyorum çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu ülkedeki Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine baka baka Anayasa'nın üstünlüğünü tarif etti, anlattı." diye konuştu.

Törene Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın katılmadığına işaret eden Başarır, "Çünkü Anayasa Mahkemesi'ni, başkanını, kararını tanımıyor. Buradan Yargıtay üyelerine sesleniyorum; buna izin vermeyin. Yargıtay Başkanı'nın bu törene katılmaması yargı adına kabul edilemez." dedi.

" Çağlayan'daki olay hepimizi üzdü"

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın okullarda sınıflara girerek seçim propagandası yaptığını belirten Başarır, "Buna kim izin veriyor? Cumhuriyetle, Cumhuriyet'in değerleriyle örtüşmeyen, sürekli eleştiren, Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmeyen bu partinin milletvekilinin ve belediye başkan adayının Batman'da liselerde, sınıflarda ne işi var?" diye sordu.

Başarır, "Meclis'te AK Parti ile ittifak olmasının HÜDA PAR'ın sınıflara girip oy istemesine yettiğini" savundu.

Devlet bankalarının CHP'li belediyelere kredi vermediğini söyleyen Başarır, "Vermesini de beklemiyoruz" dedi ve devlet bankalarının yönetim kurulu üyelerini saydı.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Kamu bankaları AKP'nin çiftliği haline gelmiş. Onlar, bırakın CHP'li belediyelere kredi vermeyi, selam vermeyecek durumda." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seçime giderken CHP'yi terörle ilişkilendirerek kampanya yaptığını iddia eden Başarır, şöyle devam etti:

"Çağlayan'daki olay hepimizi üzdü. Her terör vakası hepimizi üzüyor ve kahrediyor. Erdoğan'a buradan seslenmek isterim; sen bu ülkeye geldiğinde adliyede savcılar öldürülmüyordu, adliyelere insanlar elini kolunu sallayarak girip ateş açmıyordu, bu meclis bombalanmıyordu, iki askerimizi diri diri yakan IŞİD canisi elini kolunu sallayarak Gaziantep'te, İstanbul'da ticaret yapıp dolaşamıyordu. Bu ülkeyi bu hale getiren, terör canavarını yaratan sensin Erdoğan. O yarattığın canavarla da bizi ve halkı korkutmaya çalışıyorsun. Hayır, senden korkmayacağız. Halk da artık uyandı. Sen, ekonomi, emekli, işçi, öğrenci, kira ne durumda bunları konuş. Belediyelerimizi tehdit etme."

"Belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamaya çalışıyorsun ama bunu başaramadın"

Anavatan Partisinin 1989 yerel seçimlerinde gazetelere "Eli kolu bağlı bir belediye başkanı ister miydiniz?" başlıklı ilanlar verdiğini anlatan Başarır, "Belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamaya çalışıyorsun ama hiç bunu başaramadın. Sen bizim elimizi kolumuzu bağlamaya çalışsan da biz çok güçlüyüz. Çünkü bizim arkamızda halk var." ifadelerini kullandı.

Başarır, "Aynı şeyi söyledi rahmetli Özal. Sonuç Türkiye'deki tüm büyükşehir belediyelerini hemen hemen kazandık. Yani halkı tehdit ederek bir yere varamıyorsun. Halkı tehdit etme. Bizim elimizi kolumuzu tek bir şey bağlar; halkın kararı. Bizim elimizi kolumuzu bağlayabilecek onun dışında bir güç icat edilmedi." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Buradan yurttaşlarımıza sesleniyoruz; Erdoğan'ın kirli videolarına, kırmızı bültenle aranan teröristlere sığındığı videolara, onun kirli söylemlerine inanmayın. Başkanlarımız ne yapmış ne yapacak onu tartıya koyun. Sizin vereceğiniz karar bizim başımızın tacı." yorumunu yaptı.