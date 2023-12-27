CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Ne DEM ne İYİ Parti\'ye şirin gözükmek gibi bir çabamız olamaz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Belediye seçimleri öncesinde DEM Partililere şirin görünmek için susanlar var" sözlerine ilişkin, "Ne DEM ne İYİ Parti'ye şirin gözükmek gibi bir çabamız olamaz. Bizim duruşumuz, ilkemiz belli." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçe maratonunun geride kaldığını belirterek, "İki büyük acıyı yaşadık. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i kürsüde konuşmasını yaparken kaybettik. Bütçe görüşmeleri sırasında 12 evladımızı da şehit verdik." ifadelerini kullandı.

CHP'nin teröre karşı tepkisini "tekil" olarak ortaya koyduğunu dile getiren Başarır, "İktidara geldiğinde sıfır terör, tam bir sınır güvenliğiyle ülkeyi devralan bu iktidar maalesef 2023'te 60 evladımızı şehit verdi. Sınır güvenliğimiz diye bir şey kalmadı. Adını bile ilk kez duyduğumuz terör örgütleri ülkemizde cirit atar hale geldi. Bunun sorumlusu kim?" diye sordu.

Şehit cenazelerinin gelmesini, ailelerin yüreğinin yanmasını istemediklerini ifade eden Başarır, "İki gündür dün Devlet Bahçeli bugün Semih Yalçın siyasi nezaketi bırakıyorum, insanların midesini bulandıran açıklamalarda bulunuyor. Devlet Bahçeli ve Semih Yalçın gibi siyasetçiler televizyona çıktığında artı 18'i mutlaka koyun. Çocuklarımız izlemesin." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bütçe görüşmelerinin son gününde genel kurulda CHP'nin konuşmasını dinlememesine tepki gösteren Başarır, şunları söyledi:

"Bütçeyi savunan kişi HÜDAPAR'ın genel başkanıydı. Bu bütçeyi savunacak başka birisi yok muydu? Hizbullah'ı terör örgütü olarak kabul etmeyen partinin genel başkanı, Türkiye'de federal yapı ve güneydoğunun bölünmesinin tartışılabileceğini söyleyen bir partinin genel başkanı orada konuşurken utanmadınız mı Sayın Devlet Bahçeli? Düne kadar AK Parti'ye ip atan Devlet Bahçeli ve Semih Yalçın arkadaşları bugün HÜDAPAR ve AK Partiyle ip atlıyor. 'Biz sokağa çıkmayacakmışız'. Biz sokaktayız Sayın Devlet Bahçeli. Sokağa çıkmayacak biri varsa HÜDAPAR'ın genel başkanı bu ülkenin bölünebileceğini, tartışılabileceğini söylerken orada oturan sizsiniz. Semih Yalçın hangi kafa ile söyledi bilmiyorum ama hiç kimse bizi tehdit edemez. Bir milim eğilmeyiz, bir milim geriye gitmeyiz. Lütfen herkes kendine gelsin. Şehitlerin tabutlarından ellerini çeksin. Şehit cenazesi gelmemesi için mücadele etsin."

Başarır, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararına da değinerek, "Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı mahkemeye yolladı. 'Çözüm yeri 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Bir daha bunu Yargıtay'a yollama, ayrı bir kriz yaratma, karar ver' dedi. Bir kez daha sesleniyorum; Can Atalay hakkında kararınızı verin. 13. Ağır Ceza Mahkemesine sesleniyorum. Anayasaya uyun, anayasaya direnmeyin. Anayasa ne emrediyorsa onu yapın. İkinci bir krizi bu ülkenin hukuk sistemi kaldırmaz. Biz seçilmiş Hatay Milletvekilini burada görmek istiyoruz. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının sonuna kadar doğru olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında "Cumhuriyeti biz kurduk diye gezenler uslu uslu oturuyor. Belediye seçimleri öncesinde DEM Partililere şirin görünmek için susanlar var" sözlerini değerlendirmesi sorulan Başarır, "Aramızda bir söylem çatışması yok. Gara saldırısında 16 evladımız şehit olmuştu yine Meclis'te bir bildiri yayınlanmıştı. O zaman Sayın Akşener aynen bizim gerekçelerimizi ortaya koyarak bu bildiriye imza atmamıştı. O gün nasıl ki Meral Hanım'ın vatanseverliğinden, milliyetçiliğinden, şehitlere karşı duruşundan hiçbir şey eksilmemişse bizim de aynı şekilde eksilmez. O gün niye imza atmadıysa biz de bugün bu yüzden imza atmadık. Doğru duruş budur. Bir bildiri var daha ileri bir bildiri var. Değerli Genel Başkanın bunu okumasını ve Gara saldırısından sonraki duruşlarını gözden geçirmesini dilerim." karşılığını verdi.

Başarır, "PKK terör örgütüyle yaşanan bu olaylarla ilgili tepkimizi ortaya koyduk. Ne DEM ne İYİ Parti'ye şirin gözükmek gibi bir çabamız olamaz. Bizim duruşumuz, ilkemiz belli. Bundan sonra CHP'den hiç kimse yapılan saldırı ve haksızlıklara karşı sessiz kalmasını beklemesin. Çok da ileri gideriz. Bunu AK Parti ve MHP grubuna söylüyorum. İYİ Parti de hanımefendi de bizim özellikle bildirimizi, söylemlerimizi değerlendirirse bence yanlış düşündüğünü görecektir." diye devam etti.

"Yerel mahkeme çözseydi bugün sorun yaşanmayacaktı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Yargıtay Başkanı ile görüşmesini değerlendirmesi sorulan Başarır, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı'nın Yargıtay Başkanı ya da bir mahkeme başkanı ile bir dosya hakkında görüşmesi kabul edilemez. Buna gerek kalmaksızın bu sorunu yerel mahkeme çözseydi bugün bunları konuşmayacaktık. Can Atalay ile ilgili gerekçeli karar, 13. Ağır Ceza Mahkemesinin bu sorunu kökten çözmesini söylüyor. Bunun üzerine Adalet Bakanı da buna benzer bir şeyi kamuoyuna söylüyor. Mahkeme ya 2011, 2012, 2013 ruhunu yaşatarak bir karar verecek. Hepimiz kahrolacağız ya da adalet 'anayasaya uygun bir karar verecek' bu endişelerimizi de biz bir parça unutmuş olacağız."