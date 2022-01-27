CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Millet ittifakından milletimizin hiç şüphesi yok. Kişisel yaklaşımların, ittifakı zedeleyecek herhangi bir durumu yoktur." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı anımsatarak "AKP Genel Başkanı'nın ıslak imzalı belgeyle Hazinemizden 6 milyar lirayı beşli çeteye nasıl peşkeş çektiğini bütün ayrıntılarıyla ve belgeleriyle ortaya koydu. Bu ihale Bandırma Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi için bir açık ihale." diye konuştu.

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı'na karşı olmadıklarını belirten Özkoç, "Biz, dolandırıcılığa, hırsızlığa karşıyız." dedi.

-"Döviz rezervi kimlere, nasıl, hangi koşullarda satıldı"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 20 Aralık 2021'de, Merkez Bankası'nın tek kuruş satmadığına ilişkin açıklamasına işaret eden Özkoç, "Bir insan yalan söylerken yüzü kızarır. Peki Merkez Bankası'ndan tek bir kuruş satış olmadıysa Merkez Bankası'nın rezervi neden o gece 20 milyar dolar azaldı. Nereye gitti para? Ben cevap veriyorum: 7 milyar doları döviz kuruna doğrudan müdahale yoluyla satıldı, 3 milyar doları BOTAŞ'a verildi; etti 10 milyar dolar. Geriye 10 milyar dolar kaldı. Merkez Bankası Başkanına söylüyorum: Milletin parası olan bu 10 milyarlık döviz rezervi kimlere, nasıl, hangi koşullarda satıldı? Bunu açıklamak zorundadır." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın da katıldığı bir programda kendisinin de olduğunu anlatan Özkoç, "Siyasi hayatımda ilk defa iki ayrı nedenden dolayı hakkımda suç duyurusunda bulunuldu. Türkiye'deki 81 il başkanı o programda sessiz kaldığım için dava açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ise aynı programda konuştuğum için dava açtı. Bu tarihe geçecek bir şey. Biri 'Neden sustun?', diğeri 'Neden konuştun?' diyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki karla mücadele çalışmaları kapsamında "Ben İçişleri ve Ulaştırma Bakanı'mı İstanbul'a gönderdim" açıklamasına dikkati çeken Özkoç, "Sanki başka bir devlete, Recep Tayyip Erdoğan, yardıma ihtiyaçları olduğu için iki bakanını gönderdiğini söylüyor. 'Yunanistan'da büyük bir felaket oldu, iki bakanı Yunanistan'a gönderdim.' dese anlayacağız, 'İstanbul'a gönderdim.' diyor." şeklinde konuştu.

-"Eskiden aracılar vasıtasıyla duyururdun"

Erdoğan'ın "Öcalan'ın, Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek." sözüne atıfta bulunan Özkoç, "Öcalan'ın yeni avukatı Recep Tayyip Erdoğan." dedi. "Ne zaman görüştünüz?" diye soran Özkoç, "Eskiden aracılar vasıtasıyla duyururdun. Türkçe mektubu bir başkası, Kürtçe mektubu bir başkası okurdu. Sen onları kullanırdın. Ama şimdi sen, aracıyı aradan çıkarmışsın, Öcalan'la direkt konuşarak mesajlarını ileten bir kişi noktasına getirmişsin kendini. O zaman sana soruyorum; Öcalan, HDP'den rahatsızsa sen bundan niye rahatsız oluyorsun? Sana ne? 'HDP'nin terör örgütüyle ilgisi var?' diyordun, iyi ya işte birbiriyle ilgileri kopuyor, ayrışıyorlar. Sen, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bundan neden rahatsız oluyorsun da kardeşi öldü televizyonlara çıkaramıyorsun, direkt Öcalan'dan aldığın mesajı millete kendin iletiyorsun?" diye konuştu.

"Kişisel yaklaşımların, ittifakı zedeleyecek herhangi bir durumu yoktur"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" ifadelerinin İYİ Partili bazı isimler tarafından eleştirilmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özkoç, "Kişisel yaklaşımların, ittifakı zedeleyecek herhangi bir durumu yoktur. Kişisel yaklaşımlar, parti adına yapılmayıp da kendisi adına yapılan açıklamalar, sadece o kişileri bağlar. O kişiler de kendi genel başkanları, kendi MYK'si, kendi parti meclisi içerisinde durumu değerlendirilir, ona göre konuşulur. Kişilerin ne söylediğine değil, ittifak içinde bulunan siyasi partilerin kararlı bir şekilde parlamenter sistemle ilgili yaptığı çalışmalara, kararlı bir şekilde Türkiye'nin ekonomisinde göreve geldikleri ilk 10 gün, ilk 6 ay, ilk 1 yıl içerisinde neler yapacakları konusundaki değerli çalışmaları... Bizi ilgilendiren kısımları bunlardır." yanıtını verdi.

Engin Özkoç, "İttifak arasında bir ayrışma olsun" diye beklentilerin olabileceğini belirterek "Dışarıdan böyle müdahaleler olabilir ama biz bunların hepsini demokrasi içinde söylenmiş sözler olarak görüyoruz." dedi.

"Millet ittifakından milletimizin hiç şüphesi yok." diyen Özkoç, "Demokrasi söylemi İstanbul'da, Diyarbakır'da, Adana'da, Hakkari'de, Şırnak'ta her yerde bizim söylediğimiz... Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'yi demokrasiyle taçlandıracağız' diyen bir liderimizdir. Gittiği yerde özel olarak demokrasi Adana'dan da Hakkari'den de Diyarbakır'dan da geçer diyen Genel Başkan'ın, hangi çatı altında o sözü söylediğinden bağımsız bir yorum yapmak doğru bir yaklaşım değildir.

"Herhalde onlar merak etmiştir, biz niye merak edelim"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'la görüşmesinin içeriğinin sorulması üzerine Özkoç, şunları kaydetti:

"Yemekte ne konuştular o kadarını bilmiyorum ama çok komik bir tartışma olduğunu biliyorum ama bunu tabii merak eden ben değilim. İngiltere Başbakanı merak ediyordur; 'Ne konuştunuz da Türkiye'de bu kadar gündem oldu? Bu AKP'liler, ne oldu da Cumhurbaşkanı çıkıp da bu konuyu anlatıyorlar?' diye sormuşlardır diye tahmin ediyorum. Herhalde onlar merak etmiştir, biz niye merak edelim? İngiltere Büyükelçisi ile Türkiye'nin en büyük ilinin yerel yönetiminin başında olan Ekrem İmamoğlu, daha önceden kararlaştırılmış bir saatte akşam yemeğini yemiş, ondan sonra da herkes kendi işine gücüne bakmışsa bu gayet insani doğal bir şeydir diye düşünüyoruz. Bunu ne gerekçeyle çarpıtmaya çalışıyorlar, ondan kaygı duyuyoruz."