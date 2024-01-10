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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi hakkındaki açıklamaları doğru bulmadıklarını söyledi - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi hakkındaki açıklamaları doğru bulmadıklarını söyledi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesinin kapatılması gerektiği, üyelerinin milli ve yerli olmadığı, yargısal aktivizm yaptığına yönelik ima ve açıklamaları doğru bulmadıklarını söyledi. Günaydın, ayrıca Meclis'in olağanüstü toplanması çağrısının olumsuz yanıtlandığını ve Türkiye'de anayasal yargının rafa kaldırıldığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi hakkındaki açıklamaları doğru bulmadıklarını söyledi
10.01.2024 - 13:22,  Güncelleme: 13:24
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesinin kapatılması gerektiği, üyelerinin milli ve yerli olmadığı, yargısal aktivizm yaptığına yönelik ima ve açıklamaları doğru bulmadıklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara milletvekilleri Aylin Yaman ve Aliye Timisi Ersever ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Günaydın, Türkiye'nin basın özgürlüğü kriterlerinde 185 ülke arasında son sıralarda yer aldığını, gazetecilik faaliyeti bulunurken 14 basın mensubunun tutuklandığını belirtti.

Meclis'in olağanüstü toplanması çağrısı

Günaydın, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme yapılması istemiyle Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurduklarını ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu çağrıya olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan tartışmanın bir yargı krizi olmaktan çıkıp demokrasi krizine dönüştüğünü ifade eden Günaydın, "Bir taraftan Anayasa Mahkemesinin kapatılması gerektiği, Anayasa Mahkemesi üyelerinin milli ve yerli olmadığı, yargısal aktivizm yaptığına yönelik ima ve açıklamalar yapılıyor. Biz bu açıklamaların doğru olduğunu düşünmüyoruz. Diğer taraftan da Anayasa Mahkemesinin kararları ortada. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin üyelerinin büyük çoğunluğu AK Parti iktidarları döneminde atandı." diye konuştu.

Milletvekili seçilen Can Atalay'ın Silivri'de değil, Meclis'te olması gerektiğini dile getiren Günaydın, Türkiye'de anayasal yargının rafa kaldırıldığını, herkesin güvenliğinin ihlal edilir hale geldiğini savundu.

Günaydın, "Mustafa Şentop Meclis Başkanı iken, hukuki ve fiili durum birebir aynıyken, Meclis Başkanı tarafından TBMM toplantıya çağrılmıştır ve o toplantı gerçekleştirilmiştir. O tarihte toplanan Meclis, bugün niye toplanamıyor?" dedi.

Gökhan Günaydın, 8 parti olarak Kurtulmuş'tan konuyu görüşmek üzere randevu talebinde bulunduklarını da bildirdi.

Kaynak: AA
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