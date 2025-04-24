CHP Grup Başkanvekili Günaydın gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul'daki depremler sonrası GSM operatörlerinde yaşanan iletişim sıkıntılarını eleştirdi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da meydana gelen depremlerin daha büyük bir depremin sinyalleri olduğunu ileri sürdü.

Artçı sarsıntı sayısının 266 olduğunu anımsatan Günaydın, depremde can ve önemli mal kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CHP'den önce yıllarca AK Parti tarafından yönetildiğini ve 2002'den beri iktidarda olan AK Parti'nin depremle ilgili sorumluluktan kaçamayacağını savunan Günaydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "İstanbul özelinde 1,5 milyon riskli bina var, bunların yüzde 30'u acilen dönüştürülmesi gereken binalar." ifadesini eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İstanbul'daki depremlerle ilgili açıklamasında yaptığı eleştirilerin doğru olmadığını savunan Günaydın, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının göreve geldiği günden beri depremle ilgili yaptığı çalışmaları anlattı.

Depremden sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki ekibin fotoğrafını gösteren Günaydın, fotoğrafta İBB ve CHP'den kimsenin olmamasını eleştirdi.

"Acil durumlarda 15 dakika bazen insan hayatı kurtarır"

Bir gazetecinin, "Dün depremden sonra bir süre GSM operatörleri çalışamaz hale geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da bunun aşırı yığılmadan kaynaklanan 15 dakika kadar çok kısa bir sürede olduğunu ifade etti. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Günaydın, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin gerçekten hem internet hızı hem de acil durumlardaki görüşme trafiğine olanak sağlayabilme gücü itibarıyla oldukça kötü bir sınav verdiğini görüyoruz. Acil durumlarda 15 dakika bazen insan hayatı kurtarır. O binalar yıkılsaydı, insanlar altında kalsaydı? Her seferinde aynı duvara çarpmak Türkiye'nin kaderi midir? 6 Şubat depreminde bant daraltma sorunları da yaşadık. İnsanlar bu nedenle enkaz altında yakınlarına ulaşamadılar, durumlarını ifade edemediler. Bu çok büyük bir skandaldır, Türkiye bunları hak etmiyor. Her afet sonrası benzer mazeretleri duymaktan bıktık artık."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Kuzey Irak'ta şehit düşen askerle ilgili "Terör örgütü bir dron kaldırmıştı, dron askerimize çarptı, o çarpma sonrası şehit oldu." açıklamasının anımsatılması üzerine ise Günaydın, "Kullandığınız sözcüklere, söz dizilimlerine dikkat etmeliyiz. Bir çocuğun hayalleri, bir eşin umutları, bir annenin şefkati ve özeli olabilir. O bir hayat." dedi.

Günaydın, "İstanbul'da bir deprem mitingi yapmayı düşünmez misiniz?" sorusuna, "Hem Kanal İstanbul'u hem depremi içeren miting hazırlığımız İstanbul'da olacaktır." yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gelecek yargı paketine ilişkin "Kamu düzenini bozma tehlikesi görürse hakimlere tutuklama yetkisi verilecek." açıklamasının anımsatılması üzerine ise Günaydın, "Hukuk eğitimi alanlar tutukluluğun istisnai bir önlem olduğunu bilirler. Kaçma ve delilleri karartma şüphesi yoksa, tutuklu yargılanmasını gerektirir bir durum olamaz." ifadelerini kullandı.