CHP Grup Başkanvekili Köksal gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Köksal gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Köksal gündemi değerlendirdi Açıklaması
Son Güncelleme: 07.09.2023 19:30

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "CHP olarak gerekirse ittifakla gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz.

Yaklaşan yerel seçimlerde CHP'nin ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Köksal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "CHP olarak gerekirse ittifakla gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. 11 büyükşehri yeniden kazanacağız ve geçen sefer kazanamadığımız belediyeleri de yeniden CHP ile buluşturacağız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Köksal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ve siyasete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'den ittifak ortaklarına rest: Gerekirse tek başımıza bu seçimlere gireceğiz

"CHP OLARAK GEREKİRSE İTTİFAKLA GEREKİRSE TEK BAŞINA SEÇİMLERE GİRECEĞİZ"

Köksal, İYİ Parti ve CHP arasında yerel seçimlere yönelik açıklamalar hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, başka partilerin kararlarına saygı duyduklarını söyledi. Köksal, "CHP olarak gerekirse ittifakla gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. Biz, 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara devam ediyoruz. 11 büyükşehri yeniden kazanacağız ve geçen sefer kazanamadığımız belediyeleri de yeniden CHP ile buluşturacağız." dedi.

CHP'den ittifak ortaklarına rest: Gerekirse tek başımıza bu seçimlere gireceğiz


"BİZ GEREKLİ YERLERDE ZATEN GEREKİRSE İTTİFAK YAPARIZ"

Burcu Köksal, "Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?" sorusuna, "Biz gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza da gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır." yanıtını verdi.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılmak için geldiği Bursa'da basın mensuplarının yerel seçimlere ilişkin sorularını yanıtlamış ve "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den ittifak ortaklarına rest: Gerekirse tek başımıza bu seçimlere gireceğiz
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Köksal gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Köksal gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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