CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hububat alım fiyatlarıyla çiftçinin umduğunu bulamadığını belirtti - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hububat alım fiyatlarıyla çiftçinin umduğunu bulamadığını belirtti

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hububat alım fiyatlarıyla çiftçinin umduğunu bulamadığını belirtti

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hububat alım fiyatlarıyla çiftçinin umduğunu bulamadığını belirterek, iktidara sesleniyoruz; bir an evvel kendilerine gelsinler. En azından maliyetleri karşılayacak bir fiyat açıklasınlar. Çiftçinin sesine kulak versinler. Emir, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarıyla Kurban Bayramı'nın çiftçilere zehir olduğunu ileri sürdü.

11.06.2024 15:37
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hububat alım fiyatlarıyla çiftçinin umduğunu bulumadığını belirterek, "İktidara sesleniyoruz; bir an evvel kendilerine gelsinler. En azından maliyetleri karşılayacak bir fiyat açıklasınlar. Çiftçinin sesine kulak versinler." çağrısında bulundu.

Emir, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarıyla Kurban Bayramı'nın çiftçilere zehir olduğunu ileri sürdü.

Çiftçinin ithalat baskısı altında ve ağır girdi maliyetleri ile boğuştuğunu ifade eden Emir, "Bir yandan gübre, elektrik, mazot, tohum fiyatları astronomik olarak artarken, çiftçinin gözü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fiyatlardaydı, ancak çiftçi bu kez de umduğunu bulamadı." dedi.

TMO tarafından açıklanan hububat fiyatlarının, geçen yıllardaki fiyatları da arattığını dile getiren Emir, iktidarın, tarımı unutarak çiftçiyi kaderine terk ettiğini söyledi.

Murat Emir, geçen yıla göre ekmeklik buğday fiyatının yüzde 12 arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu arada enflasyon ne kadar? Yüzde 75. Mazot ise iki katına çıktı. Elektrik, iki katını geçmiş. Çiftçiye buğday fiyatını artıra artıra yüzde 12 artırıyorlar. Bu vicdansızlıktır. Bu, çiftçiyi kaderine terk etmektir. Türkiye'yi iyice dışa bağımlı yapmaktır. Türkiye'yi yakın bir zamanda kıtlık ve açlık tehlikesi ile baş başa bırakan bir sorumsuzluktur. İktidara sesleniyoruz; bir an evvel kendilerine gelsinler. En azından maliyetleri karşılayacak bir fiyat açıklasınlar. Çiftçinin sesine kulak versinler."

Emir, 14 Haziran cuma günü Tekirdağ'da tahıl fiyatlarını protesto etmek amacıyla çiftçilerin yanında, alanda olacaklarını vurgulayarak, Tekirdağ Meydanı'nda saat 15.00'te düzenlenecek mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağını hatırlattı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni de eleştiren Emir, bazı bakanların tasarruf tedbirlerine uymadığını ve programlarına özel jetlerle gitmeye devam ettiğini aktardı.

CHP'li Emir, 5 lira değerindeki madeni paraların basılmasına ilişkin kararın yayımlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Madeni para basmayı kabul ettiler. Ağır bir enflasyon var. Paramızı pul ettiler. Tek kişilik iktidar, herşeyin uzmanı olan bir cumhurbaşkanı, ekonomiyi batma noktasına getirdi. Ekmek fiyatı, 15 yılda 25 kat artmış. Bir ülkede 15 yılda ekmek fiyatı 25 kat artıyorsa o ülkeyi yönetenler sorumsuzdur ve bu işi bilmiyorlardır. Bunun üzerine 5 liralık madeni para. Basın tamam ama siz babanızın ve partinin parasını basmıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin parasına siz hangi hakla 'Türkiye Yüzyılı' amblemi basıyorsunuz?"

"Bahçeli'nin paniğini anlıyoruz"

Emir, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında, CHP'nin, Atatürk ile yollarının ayrıldığına yönelik sözlerini hatırlatması üzerine Emir, "Sayın Bahçeli'nin paniğini anlıyoruz. Gerilimden beslenen bir siyasi anlayış, çatışma olsun, gerilim olsun, kavga olsun. Biz de bunun üzerinden siyaset yapalım anlayışında olduklarını biliyoruz. Onların bu çabalarının bir harçası olmamak konusunda dikkatli davranacağımızı söylemek isterim." diye konuştu.

31 Mart seçimlerinde milletin kendilerine verdiği görevin ve ödevin farkında olduklarını kaydeden Emir, ülkede açlık, yoksulluk ve işsizlik sorununun olduğunu ifade etti. Halkın kendilerinden beklentilerinin de bu sorunları çözülmesi yönünde olduğunu aktaran Emir, şu görüşleri paylaştı:

"Kendilerine de tavsiye ederim. Biraz sokağa çıksınlar. Tarlalara, fabrikalara, okullara gitsinler. Herkesin bizden beklentisi, 'sorunlarımızı çözün, çözümün bir parçası olun' şeklindedir. Biz mümkünse çözümün bir parçası olmak ama muhalefeti de en iyi şekilde yapmak durumundayız. Sayın Bahçeli, kendi durumuna bakmadan aklınca bize saldırıyor ama kendisine sadece şunu hatırlatmak isterim; HÜDA-PAR ile aynı ittifak içerisinde meclise girdiler. HÜDA-PAR, Gaffar Okkan'ın ve birçok vatanseverin katilleri olan Hizbullah'ın siyasi uzantısıdır. Kendilerinin ifadeleriyle 'Hizbullah ile HÜDA-PAR arasında açık bir ilişkiyi bulamamış' olabilirler ama o açık ilişki bu milletin vicdanında ortadadır. 'Eyalet sistemini, özerkliği, federasyonu hiçbir bağımız olmadan özgürce tartışalım' diyen bir parti ile kol koladır. Ona bir baksın. Ondan sonra Mustafa Kemal'in kurduğu Kuvayımilliye'den gücünü alan Cumhuriyet Halk Partisine dil uzatsın. Önce kendisine bakmasını tavsiye ederiz."

Depremzedelere kira yardımının kesileceğine ilişkin bir soru üzerine de Emir, depremin üzerinden henüz bir buçuk yıl geçtiğini, evleri teslim edilmeyen birçok depremzedenin bulunduğunu ve bu durumu kabul etmediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Kurban Bayramı, Murat Emir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hububat alım fiyatlarıyla çiftçinin umduğunu bulamadığını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hububat alım fiyatlarıyla çiftçinin umduğunu bulamadığını belirtti - Son Dakika
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