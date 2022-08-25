CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine ilişkin, "Maksadını aşmış bir espri, çok rahatsız edici şekilde insanların kalbini kırdı, hızlı şekilde telafi edileceğini ümit ediyoruz." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Erdoğan'ın, dün katıldığı ödül töreninde, " Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmaktan daha büyük bir onur olabilir mi?" dediğini aktaran Özel, "2015'te dünyanın en büyük 16. ekonomisiyiz, 2020'de 20. sıraya, 2021'de ise 21. sıraya gerilemişiz. Bütün uluslararası kuruluşların öngörüsü, bu sene 22. sırada olacağız. Erdoğan, Türkiye ekonomisini 7 yıl içinde, 'Ekonomistim ben bilirim' diyerek 16'dan 22. sıraya geriletiyor ve çıkmış 'en büyük 10 ekonomi içine girmekten daha büyük onur var mı? diyor." ifadesini kullandı.

-"Gideceklerini anladılar panik halinde ne dersek yapıyorlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, vatandaşların varlık yönetim şirketlerine olan borçlarına ilişkin Twitter'daki çağrısına işaret eden Özel, şöyle devam etti:

"Elektrik, su, doğal gaz, bir sürü borçtan dolayı vatandaş ödeyememiş, önce faiz binmiş ödeyememiş, faizin faizi, temerrüt faizi, borçlar 1 iken 10 olmuş... Bunlar bu paranın bir kısmını kendine veren şirketlere vatandaşın borcunu satmışlar. Ne olacak? Varlık yönetim şirketi arayacak vatandaşa diyecek ki; '16 bin lira borcun var, derhal 15 bin lira vermezsen geliyorum televizyonunu kaldırıyorum, buzdolabını kaldırıyorum.' Kemal Bey buna isyan etmiş, 'Direnin, ben varım. Günü gelince onlarla ben hesaplaşacağım.' dedi."

Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından bir gazete başlığının "İcralık borçları devlet silecek" şeklinde değiştirildiğini, borçların da silinmesi kararı alındığını söyledi.

"Bunlar gideceklerini anladılar panik halinde ne dersek yapıyorlar." diyen Özel, videolar, mitingler, salon toplantıları, grup toplantıları ile vatandaşın derdini, tasasını dile getirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2022- KPSS Lisans sorularının sızdırıldığıyla ilgili iddialara ilişkin başlatılan soruşturmaya da değinerek, konuyla ilgilenen savcının ara ara bilgilendirme yapması gerektiğini kaydetti.

"Boğaziçi Üniversitesinin inat uğruna marka değeri düşüyor"

İktidarın Boğaziçi Üniversitesi ile uğraştığını iddia eden Özel, "Siz bu üniversiteyle uğraşmaya başlamadan önce ilk 500'deydi bu üniversite siz uğraşa uğraşa ilk 1000'den düşme tehlikesi var. Şimdi bir kuru inat uğruna marka değeri düşüyor, abuk sabuk yaptığınız bütün işlerle ne huzur kaldı ne de kaliteli bir eğitim-öğretim hayatı sürme imkanı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sungurlu OSB'de kurulması planlanan barut fabrikası için yeterli alan olmadığını ileri süren Özel, "Bir imar değişikliği yaparak oraya barut fabrikası yapmak istiyorlar. Yönetmeliklere göre bir barut üretim fabrikası kuracaksanız ve bu kadar üretecekseniz ya 10 katı araziniz olacak ya da onda birini üretmeye izin var. Aksi çalışanlar açısından tehlike, komşular açısından tehlike." dedi.

"İmam hatipler de diğer okullarımız gibi hepimizin"

Bir gazetecinin şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerini anımsatması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"İmam hatipler de diğer okullarımız gibi hepimizin. İmam hatipler, bu memleketin evlatlarını yetiştiren, yasayla kurulmuş, CHP döneminde kurulmuş ve dinin gereklerini insanlara doğru şekilde, devlet eliyle ve denetimi ile öğretmek üzere kurulmuş okullardır. Hiçbir okula o yapılmaması gerektiği gibi, bu okullarla ilgili de bir espri de olsa, şaka da olsa öyle tanımlama doğru değil. Maksadını aşmış bir espri, çok rahatsız edici şekilde insanların kalbini kırdı, hızlı bir şekilde telafi edileceğini ümit ediyoruz. Biz de takip edeceğiz."