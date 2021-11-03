CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini değerlendirirken, "Bilim insanları, ekim ayı yıllık enflasyonunu yüzde 49 olarak hesaplamışlar. Ancak TÜİK, enflasyonu yüzde 19,9 olarak açıklamış. Kime güveneceğiz? Sarayın TÜİK'ine mi, yoksa bilim insanlarının söylediklerine mi?" dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden 2022 yılı bütçesinde, milletin geleceğine ve daha rahat yaşamasına yönelik hiçbir konunun yer almadığını savundu.

Bütçenin, milletin bütçesi olmaktan çıktığını öne süren Özkoç, "Artık bu bütçeyi, milletin seçtiği milletvekillerinden bakan olan kişiler savunmuyor. Onlar, sarayın atadığı bakanlar. O yüzden bütçeyi millete göre değil, saraya göre düzenliyorlar." ifadesini kullandı.

Engin Özkoç, CHP Grubu olarak komisyonda millet için iktidara karşı mücadele verdiklerini söyleyerek, "Üstelik karşımızda bir başbakan da yok. İşte böyle bir ucube sistemin, ucube bir bütçesi TBMM'de konuşuluyor." diye konuştu.

Yaptıkları görüşmelerde, vatandaşın, yoksulluk ve açlık içinde olduğunu gördüğünü anlatan Özkoç, bazı vatandaşların ekonomik sıkıntılarını dile getirdiği mesajları basın mensuplarına okudu. Özkoç, "Meclis'te görüştüğümüz bütçede, yardım, üretimi teşvik, istihdam sorununa çare yok. Sarayın sıkıntıya düşmemesi, 'beşli çete' ve geçmediğimiz köprüler için bütçe oluşturuluyor." görüşünü ileri sürdü.

"TL değer kaybettiği için fiyatlar artıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, iktidara inanmayan bazı bilim insanlarının veriler hazırlayarak kamuoyuna sunduklarını belirterek, "Bilim insanları, ekim ayı yıllık enflasyonunu yüzde 49 olarak hesaplamışlar. Ancak TÜİK, enflasyonu yüzde 19,9 olarak açıklamış. Kime güveneceğiz? Sarayın TÜİK'ine mi, yoksa bilim insanlarının söylediklerine mi? Türkiye'de istikrar, üretim olmadığı için, TL değer kaybettiği için fiyatlar artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı ürün fiyatlarındaki yıllık artış oranlarını sıralayan Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerji Bakanı 'Kombinizi kısın' diyor. Sizce bunlar, bin odalı sarayın kombilerini kısıyorlar mıdır? Sizin ödediğiniz vergilerle masraflarını karşıladıkları saray giderlerinde tasarrufa gidiyorlar mıdır? Onlar için milletin açlığı, yoksulluğu itibar değil ama Cumhurbaşkanı'nın sarayı, arabaları, uçakları itibar. Oradan asla tasarruf etmiyorlar. Emine Erdoğan, kürsüye çıkıyor, 'Tok karna alışverişe çıkın, çocuklarınızı götürmeyin' diyor. Enerji Bakanı kombinizi kısmanız için akıl veriyor. Akıl verenler bir eli yağda, bir eli balda yaşıyorlar. Gözünüzün içine baka baka Recep Tayyip Erdoğan, 'Yalan söylüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde aç kimse yok' diyor."

Cumhur İttifakı'nın vatandaşla alay ettiğini savunan Özkoç, "Güvendikleri kendi politikaları değil, 'Biz ne yaparsak yapalım, vatandaş bize oy atacak' anlayışıdır. Oysa vatandaşın artık hali kalmamıştır, sıkıntı büyüktür." sözlerini sarf etti.

Engin Özkoç, "iktidarın önerileri doğrultusunda girilmesi durumunda kışın, millet için zor; saray için refah içinde geçeceğini" ve 2022 yılı bütçesinin, milletin bütçesine yeni vergiler yükleyeceğini iddia ederek, "Bu yüce millet, 19 yıldan beri süregelen bu kandırılmışlığa karşı bu iktidara 'Hayır' diyecektir." ifadesini kullandı.