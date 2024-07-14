Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar - Son Dakika
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Politika

Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar

Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, altın arama çalışmalarının çevreye verdiği zararı incelemek için Kırşehir Çimeli köyüne gitti. İlhan, hükümet yetkililerine seslenerek altın arama faaliyetlerine bir dur denilmesini istedi. Çalışmaların tarım ve hayvancılık geçim kaynağı olan bölgeyi olumsuz etkilediğini belirtti. Ekicioğlu ise altın arama faaliyetleri için ''Kırşehir'in yok olması demek'' ifadelerini kullandı.

14.07.2024 11:27
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CHP Kırşehir Milletvekilli Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç ve köy muhtarları ile birlikte Kırşehir Çimeli köyünde devam eden altın arama çalışmalarının çevreye verdiği zararı yerinde inceledi. İlhan, "Bir an önce hükümet yetkililerine sesleniyoruz. Bu altın arama faaliyetlerine bir dur deyin. İnsanların söylemlerini ciddiye alın. Bu altınların ne Kırşehir'e faydası olacak ne Türkiye'ye faydası olacak" dedi.

"HAYVANLIK VE ÇİFTÇİLİĞİ BİTİRECEKLER"

CHP Kırşehir Milletvekilli Metin İlhan, altın şirketleriyle mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, "Yaklaşık üç yıldır bu altın şirketleri Çimeli Köyü'ne, Karahıdır Köyü'ne, Körpınar'a ve Seyfe Gölü'ne gözünü dikmiş durumda. Burada talan yapıyorlar. Her tarafa giriyorlar, çıkıyorlar, her tarafı oyuyorlar altın çıkarmaya çalışıyorlar. Sondajlar yapıyorlar. Çok ciddi bir tepki var. İnsanlar burada altın aranmasını istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Çünkü buranın tarım ve hayvancılık geçim kaynağı. Hepinizin bildiği gibi Kırşehir'de tarım ve hayvancılıkla geçinen bir yer. Hayvancılıkla da ileri olan bir yer. Eğer burada altın aramalarına devam ederlerse yer altındaki su kaynaklarımız kesinlikle bitecek ve besiciliği bitirecekler. Onun için Körpınar'da Karacaören'de Karahır'da hayvancılığı ve çiftçiliği bitirecekler. Yani ekmeğimizle oynayacaklar. Lütfen bu altın şirketlerine dur deyin" diye konuştu.

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Tarım ve hayvancılık bitecek, lütfen durdurun

"ESKİDEN TOPLA TÜFEKLE ŞİMDİ MADENLERLE SALDIRIYORLAR"

Şirketlerin burada çalışmalarını istemediklerini ve halkın yanında olduklarını vurgulayan İlhan, "Halkımız neyi istiyorsa onu yapacağız. Biz biliyoruz ki emperyalist güçler, Kanada şirketleri, Amerikan şirketleri, İngiliz şirketleri boşu boşuna buraya gözlerini dikmediler. Daha önce emperyalist güçler bir yere topla, tüfekle saldırırlardı. Şimdi madenlerine saldırıyorlar. ve Kırşehir'in de haritasını çıkardılar. Kırşehir'de altının olduğunu gördüler. ve Kırşehir'de şu an saldırı durumundalar. Biz kesinlikle buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Tarım ve hayvancılık bitecek, lütfen durdurun

"BU PEMBE TABLOLAR KESİNLİKLE YALAN"

Mecliste de konuyu defalarca gündeme getirdiğini ve Altın şirketlerinin artık Kırşehir'de sondajı bırakmalarını istediklerini söyleyen İlhan, "Niye? Çünkü yakın zamanda Kaz Dağları'nda altın aradılar, orada doğayı tahrip ettiler. Siyanür kullandılar ve orada doğa çok büyük bir sıkıntı yaşadı. En yakın zamanda da şubat ayında İliç'te yaptılar. İliç'teki acı hala yüreğimizde. Hala acımız soğumamışken şimdi Kırşehir'de, Çimeli'de, Karahıdır'da, Körpınar'da buralara saldırılar niye?

Bir an önce hükümet yetkililerine sesleniyoruz. Bu altın arama faaliyetlerine bir dur deyin. İnsanların söylemlerini ciddiye alın. Bu altınların ne Kırşehir'e faydası olacak ne Türkiye'ye faydası olacak. Çünkü emperyalist güçler İngiliz, Amerika şirketleri ve bizim işbirlikçilerimiz gelip buradaki köylülerimizle konuşuyorlar. 'Çocuklarınıza iş vereceğiz. Çocuklarınızın geçimini sağlayacağız. Ailelerin geçimini sağlayacağız' diyorlar ama bu pembe tablolar kesinlikle yalan." diyerek duruma tepki gösterdi.

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Tarım ve hayvancılık bitecek, lütfen durdurun

"BU KIRŞEHİR'İN YOK OLMASI DEMEK"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da şunları söyledi: Bu bölgede bu dağlarda meramızın ot hayvancılığın olduğu, tarımın olduğu bölgede firmalar dağlarımızı delik deşik edip maden arıyorlar. Bu bölgede sadece tarım ve hayvancılık yok. Hemen kuş uçumu dört kilometre ileride Kırşehir var. Kırşehir'in su havzası bu bölgeden gidiyor. Şu anda başında bulunduğumuz çeşmede bile maden ararken yaptıkları sondajdan dolayı sular kesilmiş. Hayvanlar içecek suyu yok. Buradan yetkililere şunu söylüyorum; lütfen bu bölgede maden aramaya maden çıkarmaya, altın aramaya müsaade etmeyin.

Dün İliç'i gördük. Meclis'te araştırma komisyonundaki raporlara baktık. TMMOB'un yetkilileri şunu söylemişti; bura yaklaşık 58 bin dönüm bir alanı kapsayan Türkiye'nin en büyük altın arama bölgesi olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Kırşehir'in yok olması demek. Gelecek kuşaklara, çocuklarıma bırakın suyu, tarımı, eti, buğdayı, arpayı, ayçiçeğini yaşama hakkı tanımayacak. Kırşehir'den göçe zorlayacak. Bunun için bölge halkına ve Kırşehirlilere şunu söylüyorum; bu maden Kırşehir'i yok etmenin altyapısıdır. Lütfen duyarlı olalım. İmza kampanyalarına destek olalım."

Selahattin Ekicioğlu, Milletvekili, Metin İlhan, Kırşehir, Hükümet, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar - Son Dakika

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