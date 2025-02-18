CHP İl Başkanları, Olağan Kurultay\'daki İddialara Cevap Verdi

Politika

CHP'nin 81 il başkanı adına açıklama yapan İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partinin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik iddialarla ilgili, "Tüm kurultaylarımızda olduğu gibi 38'inci Olağan Kurultayımızda da delegelerimizin özgür iradeleri, herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tecelli etmiştir. Hiçbir karalama girişimi bu hakikati değiştiremez" dedi.

CHP il başkanları, partinin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 81 il başkanı adına açıklama yapan Aslanoğlu, kurultayın Türkiye siyasi tarihinde bir milat olarak anılacak şekilde, parti içi demokratik bir yarış sonucunda yönetimin değişebileceğini kanıtlayan büyük bir demokrasi şöleni olduğunu belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, çok partili demokrasiye geçiren, seçimler sonucunda siyasi rakibine iktidarı barış içerisinde ve demokrasinin gerektirdiği şekilde teslim eden bir büyük tarihsel mirasın sahibiyiz. Bu tarihsel mirasımız ışığında ve demokrasiye duyduğumuz güçlü inançla ifade etmek isteriz ki tüm kurultaylarımızda olduğu gibi 38'inci Olağan Kurultayımızda da kurultay delegelerimizin özgür iradeleri, herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tecelli etmiştir. Hiçbir karalama girişimi bu hakikati değiştiremez. Aksi Cumhuriyet Halk Partisi tarihine de kimliğine de hakaretten başka bir şey değildir. Kısa vadeli siyasi çıkarları için bu tarihsel mirasa saldırmak, onu karalamak, ancak saldıranı küçültür" dedi.

'TÜM SALDIRILARIN NEDENİ YEREL SEÇİMDEKİ BAŞARIMIZ'

Kurultayın ardından ilk seçimlerde 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduklarını kaydeden Arslanoğlu, "Bugün karşı karşıya olduğumuz tüm saldırıların nedeninin 31 Mart 2024 yerel seçim başarımız olduğunu biliyoruz. Saldırıların halen birinci parti olmaya devam etmemizden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. İktidarın aksine bizler birinci parti olmayı bir başarı değil, vatandaşımıza hizmet etmenin önemli sorumluluğu olarak gördük, görmeye de devam ediyoruz. İktidar ise halkın tercihlerini kabullenmek ve ondan dersler çıkartmak yerine halkın tercihleriyle kavga eden, halkın iradesini gasbetmeye yönelen ve halka karşı savaş açan bir siyasi anlayışta ısrar ediyor" diye konuştu.

'OMUZ OMUZA YÜRÜMEKTEYİZ'

Kurultayın CHP'nin en üst organı olduğunu ifade eden Arslanoğlu, "Burada bulunan 81 il başkanımızdan bir kısmı önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bir kısmı da Genel Başkanımız Özgür Özel'i demokratik bir biçimde desteklemiştir. Parti içi demokratik yarışta farklı tercihlerde bulunmuş olsak da kurultay sonuçlarının açıklandığı andan itibaren 81 il başkanı olarak tek vücut, tek yürek, iktidar yolculuğunda omuz omuza yürümekteyiz. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde tüm örgütlerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız hep birlikte partimizi birinci parti olarak dimdik ayakta tutmaya devam etmiştir" diye konuştu.