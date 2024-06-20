CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil

Politika

CHP lideri Özgür Özel ile gazeteci Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özdil'in sosyal medya paylaşımlarına, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil." diyerek tepki gösterdi.

Siyasette normalleşme sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi muhalif tutumuyla tanınan Yılmaz Özdil'i kızdırmıştı. Konuyla ilgili "Asrın lideri, Özgür Özel'e 'Koltuk' verdi" başlıklı bir video yayınlayan Özdil, iki liderin görüşmesini sert bir dille eleştirmişti. Bu çıkış sonrası CHP lideri Özel ise, "Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü... Bunlar kutuplaşma olmadıkça yaşayamazlar." sözleriyle yüklendi. Özdil de Özel'in bu sözlerine " Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim." diyerek karşılık verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel

"HADDİNİ BİL YILMAZ ÖZDİL"

Yılmaz Özdil ve CHP lideri Özgür Özel arasındaki tartışmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, "Bir kişinin CHP Genel başkanına 'Sözlerini yedireceğim' gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Sayın Özgür Özel küfür mü etmiş, hakaret mi etmiş? Sadece bir tespit yapmış... Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil? Haddini bil!" ifadelerini kullandı.

"YILLARCA İKTİDARA OY VEREN KİTLEYİ AŞAĞILADIN"

CHP'li Yücel, paylaşımının devamında, "Yıllarca bir yandan insanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik ve seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız!" dedi.

Yılmaz Özdil

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Önceki gün Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Özel, "Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞ SEÇMENE SÖVÜYOR"

Özel, sözlerinin devamında "O, 'hatamız nerede' demek yerine, oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş. Seçmen dediğin kişi birer insan, işsiz, aç, yoksul, ötekileştirilmiş, yalnız, endişeli. Ona diyorsun ki bu ülkeyi kim yönetsin. Sen ona güven vermediysen, o da sana oy vermediyse bidon kafa olan sensin. Yani, siyasetçinin kendisi. Kafasını duvara vurup nerede yanlış yaptım demesi lazım. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Arkadaş, seçmene sövüyor. Bunlar kutuplaşma olmadıkça yaşayamazlar. Sürekli bir kavga ortamı olsun, iki taraf birbiriyle sürekli çatışma halinde olsun biz de bu tarafa mermi satalım... Boşuna endişeleniyorlar, bu içine girdiğimiz süreç ne sorunları çözer, ne tartışmaları bitirir biz ne gidip AK Parti ile koalisyon oluruz. Sen yine de muhalif olursun." ifadeleriyle isim vermeden Yılmaz Özdil'i eleştirdi.