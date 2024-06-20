CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gazeteci Yılmaz Özdil arasındaki tartışmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de dahil oldu. Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği, Özdil'in ise "Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim." diyerek karşılık vermesine tepki gösteren Yücel, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil." ifadelerini kullandı.

20.06.2024 18:04  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel ile gazeteci Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özdil'in sosyal medya paylaşımlarına, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil." diyerek tepki gösterdi.

Siyasette normalleşme sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi muhalif tutumuyla tanınan Yılmaz Özdil'i kızdırmıştı. Konuyla ilgili "Asrın lideri, Özgür Özel'e 'Koltuk' verdi" başlıklı bir video yayınlayan Özdil, iki liderin görüşmesini sert bir dille eleştirmişti. Bu çıkış sonrası CHP lideri Özel ise, "Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü... Bunlar kutuplaşma olmadıkça yaşayamazlar." sözleriyle yüklendi. Özdil de Özel'in bu sözlerine " Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim." diyerek karşılık verdi.

CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel

"HADDİNİ BİL YILMAZ ÖZDİL"

Yılmaz Özdil ve CHP lideri Özgür Özel arasındaki tartışmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, "Bir kişinin CHP Genel başkanına 'Sözlerini yedireceğim' gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Sayın Özgür Özel küfür mü etmiş, hakaret mi etmiş? Sadece bir tespit yapmış... Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil? Haddini bil!" ifadelerini kullandı.

CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil

"YILLARCA İKTİDARA OY VEREN KİTLEYİ AŞAĞILADIN"

CHP'li Yücel, paylaşımının devamında, "Yıllarca bir yandan insanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik ve seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız!" dedi.

CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
Yılmaz Özdil

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Önceki gün Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Özel, "Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var." ifadelerini kullandı.

CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil

"ARKADAŞ SEÇMENE SÖVÜYOR"

Özel, sözlerinin devamında "O, 'hatamız nerede' demek yerine, oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş. Seçmen dediğin kişi birer insan, işsiz, aç, yoksul, ötekileştirilmiş, yalnız, endişeli. Ona diyorsun ki bu ülkeyi kim yönetsin. Sen ona güven vermediysen, o da sana oy vermediyse bidon kafa olan sensin. Yani, siyasetçinin kendisi. Kafasını duvara vurup nerede yanlış yaptım demesi lazım. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Arkadaş, seçmene sövüyor. Bunlar kutuplaşma olmadıkça yaşayamazlar. Sürekli bir kavga ortamı olsun, iki taraf birbiriyle sürekli çatışma halinde olsun biz de bu tarafa mermi satalım... Boşuna endişeleniyorlar, bu içine girdiğimiz süreç ne sorunları çözer, ne tartışmaları bitirir biz ne gidip AK Parti ile koalisyon oluruz. Sen yine de muhalif olursun." ifadeleriyle isim vermeden Yılmaz Özdil'i eleştirdi.

CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Yılmaz Özdil, Buket Aydın, Deniz Yücel, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • barış özcan: Çok eğlenecuk :) demedi demeyin. 8 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Az kaldı bu haber kanalını silecem bu gidişle artık bıktım siyaset haberlerinden 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Bi durun bide sizin kavganizla uğraşmasın insanlar 2 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Sen magazin haberlerini takip et kim kime ne vermiş onları takip et 0 0 Yanıtla

18:05 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
17:06 Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı
16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
18:46 Çanakkale’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi Çanakkale'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi
18:01 Son saniyede gelen hayat öpücüğü Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı
17:41 Batshuayi takımdan ayrılıyor mu Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 19:18:14. #1.11#
SON DAKİKA: CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement