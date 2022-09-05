CHP'li vekilin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi: Yok böyle bir şey - Son Dakika
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CHP'li vekilin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi: Yok böyle bir şey

05.09.2022 09:54
CHP'li vekilin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi: Yok böyle bir şey

CHP'li vekil Gürsel Tekin konuk olduğu bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" cevabını verdi. Tepki toplayan sözler sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu konuyla ilgili "Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün TV100 ekranlarında yayınlanan "Pazar Siyaseti" programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin'e "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye soruldu. Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğundan örnek veren Tekin, HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü ifade etti.

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Açıklamalarında Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: HAYIR YOK ÖYLE BİR ŞEY

Bu sözler sonrası gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin "Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları. Madem devlette saydamlığı savunuyoruz kendi aramızda da saydam olmalıyız. Elbette oturup konuşacağız gerekirse tartışacağız. Altı lider oturur konuşuruz, ki biz altı lider bir arada sadece bugün değil geleceği de nasıl inşa edeceğimizi anlatıyoruz." dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Gürsel'in açıklamalarına tepki gösterip, "Oldu olacak Demirtaş'ı ya da dün bu tweet'i atan Sezai Temelli'yi "eş genel başkan" yapın da rahatlayın! Dün "KHK'lıların hepsini göreve iade edeceğiz" dediniz, bugün "HDP'ye bakanlık verelim" diyorsunuz. Yarını düşünemiyorum bile! Bence artık kendinize gelin! Bu ülke hepimizin…İyi geceler!" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika CHP'li vekilin 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi: Yok böyle bir şey - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li vekilin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi: Yok böyle bir şey - Son Dakika
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