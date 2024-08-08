CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Seçildi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Seçildi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olarak seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, görevi Aylin Nazlıaka'dan devraldı.

08.08.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, parti genel merkezinde düzenlenen törenle bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15'inci Kadın Kolları Kurultayı'nda 477 oy olarak Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, parti genel merkezinde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan görevi devraldı. Törende konuşan Nazlıaka, 4 yıl önce çıktıkları yolda çetin bir mücadele verdiklerini, eşit temsil ve fermuar sistemi istediklerini belirterek, "İnanıyorum ki Asu Başkanla, ekibiyle, kadın kollarımızla birlikte yapılacak olan tüzük kurultayımızda bunu hayata geçireceğiz. Eşit temsil ve fermuar sistemi de bir haktır diyoruz. Bunu hayata geçirmek de partimize yakışır diyoruz. Kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer alması aslında hepimize güç ve umut veriyor. Onun için bu gücü bu umudu büyütmeye ihtiyaç var. Emekle, mücadeleyle yoğrulmuş, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan Cumhuriyet Halk Partili bir kadınım. Bundan sonraki süreçte de emeğimle, partimizi hep birlikte iktidara taşımak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

'OMUZ OMUZA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Asu Kaya ise mücadeleyi teslim aldığı noktadan ileri taşıyacağını vurgulayarak, "Partimizin önceki dönemdeki tüm başkanlarımızın tecrübeleriyle dayanışmamız daha da güçlenecek ve büyüyecek. Türkiye'mizin dört bir yanında, 81 ilinde, bütün kadınlarla ve eşitlikçi erkeklerle yolumuzda yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapana kadar, eşit temsili yakalayana kadar hep birlikte omuz omuza mücadelemiz devam edecek. Sevgili başkanım Nazlıaka çok başarılı işler yaptı. Bunu bütün kadınlarla beraber, önceki dönem başkanlarımızla ilmek ilmek ördüler. Biz de bu dayanışmayı bütün Anadolu'ya; Kars'a, Ardahan'a, Bitlis'e, Elazığ'a ülkemizin dört bir yanına daha da yaygınlaştırmak, sahada daha da görünür kılmak istiyoruz. Gücümüzü daha da artıracağız. Bütün kadın örgütlerimiz alandan Meclis'e daha görünür kılınacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Aylin Nazlıaka, Milletvekili, Osmaniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:26 Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 01:55:50. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement