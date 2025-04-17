CHP Kurultayı'nda 'Para Karşılığı Oy' İddiaları: Delege Gögerkaya İfadesini Verdi

'Benim sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım.' dedi ve cebinden para çıkardı. Bana 1000 dolar para uzattı. Ben bu parayı delil olarak ileride kullanmak amacıyla aldım. Bu parayı hiç kullanmadım. Arkadaşım Erturan Alagöze'ye 1500 dolar teklif etti ve o parayı alıp cebine koydu"

- " Serhat Can Eş, kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmamızı ve oy pusulasında Özgür Özel işaretli olarak fotoğraf çekip oy pusulasının fotoğrafını kendisine göndermemizi istedi"

ANKARA (AA) - CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, partinin Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya tanık sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Gögerkaya, 2022'de CHP'ye katıldığını ve Erzurum Uzundere ilçe başkanı olarak görev yaptığını, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delege olarak oy kullandığını anlattı.

Kurultayda oyunu Özgür Özel'e verdiğini aktaran Gögerkaya, o dönem Erzurum il başkanının Serhat Can Eş olduğunu, Eş'in kurultaydan önce Erzurum delegeleriyle toplantı yaparak iki liste hazırlayıp delegelere dağıttığını belirtti.

Gögerkaya, ifadesinde şunları kaydetti:

"Listenin birisini Özgür Özel için, diğer listeyi de Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladı. İki listenin olmasının nedeni kendisinin genel başkanlık yarışında bulunan her iki kişi ile görüşerek onlardan kendisine en çok menfaati teklif eden ve kendisinin Erzurum il başkanlığını devam ettirecek olan kişiyi desteklemekti. Serhat Can Eş, kurultaya bizden birkaç gün önce geldi. Ankara'ya gelince Kemal Kılıçdaroğlu ile resim paylaşıp desteğini açıkladı. Kurultaya gelmeden önce Erzurum delegeleri olarak sekiz kişi Kemal Kılıçdaroğlu, dört kişi de Özgür Özel'i destekleyeceğini söylemişti. Arkadaşım Yunus Siner bana il başkanımız Serhat Can Eş'in kurultaydan birkaç gün önce İstanbul'da bazı görüşmeler yaptığını söyledi. Başkan, İstanbul dönüşü bu kez de Özgür Özel ile görüşüp resim paylaştı. Özel'e desteğini belirtti. Biz bu duruma Erzurum delegeleri olarak tepki gösterdik. Ankara'ya geldiğimizde kurultaydan önceki gün Erzurum'un sekiz delegesi olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp resim paylaştık, kendisine olan desteğimizi beyan ettik."

Gögerkaya, genel merkezden çıkınca yanındaki delege arkadaşlarına il başkanı ile görüşmeyi teklif ettiğini, 4 kişinin bunu kabul etmediğini ve diğer 3 kişiyle Eş'in olduğu otele gittiklerini belirtti.

- "Bana 1000 dolar para uzattı"

Kurultaydan bir gün önce Serhat Can Eş, Erturan Alagöz ve Aziziye'den Abdulkadir isminde bir kişiyle Ankara'da bir mekana gittiklerini anlatan Gögerkaya, "İlerleyen saatlerde 02.00 civarında Serhat Can Eş, bizi pavyonun dışında kapı girişine davet etti. Orada bize hitaben 'Benim sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım.' dedi ve cebinden para çıkardı. Bana 1000 dolar para uzattı. Ben bu parayı delil olarak ileride kullanmak amacıyla aldım. Bu parayı hiç kullanmadım. Amacım ileride olabilecek bir şikayet ortamında dile getirmek ve delil olarak açıklamaktı. Arkadaşım Erturan Alagöze'e 1500 dolar teklif etti ve o parayı alıp cebine koydu. Abdulkadir'e ise 1000 dolar teklif etti ancak Abdulkadir bu parayı kabul etmeyip, ortamı terk edip Kılıçdaroğlu'nun ekibinin olduğu tarafa gitti."

Daha sonra otele geçtiklerini, Eş'in gösterdiği evrakları da imzaladıklarını belirten Gögerkaya, "Biz evrakları imzaladıktan yaklaşık 20 dakika sonra Şaban Sevinç isimli gazeteci kendi X hesabından bizim imzalayıp Serhat Can Eş'e verdiğimiz evrakı aynen paylaştı." ifadelerini kullandı.

- "Özel lehine oyumu kullandım"

Gögerkaya, "Erzurum delegelerinden Ekrem Ekmekçi, Yunus Siner, Ümit Karacabey, Bayram (Tekman ilçe başkanı), Recep Eren'in para aldıklarını duymadım. Serhat Can Eş, kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmamızı ve oy pusulasında Özgür Özel işaretli olarak fotoğraf çekip oy pusulasının fotoğrafını kendisine göndermemizi delegelerden istedi. Ben de kurultay günü Özgür Özel lehine oyumu kullandım, fotoğrafımı kendi cep telefonum ile çektim ve Eş'e WhatsApp üzerinden gönderdim. Diğer delegelerimiz de aynen böyle yaptı." beyanında bulundu.

Kurultay bittikten sonra Erzurum'a döndüklerini anlatan Gögerkaya, delegeler ve partililer arasında şaibe iddiasının çok konuşulduğunu söyledi.

Gögerkaya, bu şaibe iddialarının araştırılarak gerçeğin ortaya çıkarılmasını, varsa tespit edilecek sorumluların cezalandırılmalarını talep etti.