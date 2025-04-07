CHP Kurultayı'nda PM ve YDK Seçim Sonuçları Açıklandı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. PM seçimlerinde en fazla oyu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, YDK seçimlerinde ise Özgür Sağlam aldı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP Kurultayı, çalışmalarını tamamladı.

Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

PM listesi için 181, YDK için de 51 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Resmi sonuçlar, parti tüzüğünde belirtilen "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anahtar listede yer alan mevcut PM üyesi, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 876 oyla yeni PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.

Yavuzyılmaz'ı, 856 oyla İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve 815 oyla Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti.

Bu isimlerin ardından sırasıyla; Gül Çiftci 794, Ensar Aytekin 787, Hikmet Erbilgin 786, Gamze Taşcıer 770, Ali Abbas Ertürk 769, Canan Taşer 764 ve Mahir Yüksel 760 oy aldı.

Mevcut Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) büyük çoğunluğu ise PM'de kendine yer buldu.

Özgür Özel'in A takımı belli oldu

CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:

"Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal."

YDK üyeleri belirlendi

Resmi olmayan sonuçlara göre, Özgür Sağlam 742 ile YDK'de en çok oy alan isim oldu. Sağlam'ı, 736 oy ile Deniz Çakır ve 732 oy ile Turan Taşkın Özer izledi.

Sağlam, Çakır ve Özer'in yanı sıra YDK'nin 15 kişilik listesi şu isimlerden oluştu:

"İsmail Emre Telci (697), Esin Fatma Temel (695), Özkan Tice (652), Nurdan Yücal (696), Hümeyra Akkuş Sandıkcı (669), Ayça Akpek Şenay (725), Ekincan Aksoy (623), Ali Balta (643), Süleyman Bülbül (723), Deniz Demiröz (660), Aysemin Gülmez (692), Remzi Kazmaz (577)."

12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı

Kurultayda, 60 kişilik PM'nin BKSP listesinden seçilen üyeler de belirlendi.

Özgür Özel'in, 12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı. Kotalı şekilde isimler şunlardan oluştu:

"Yalçın Karatepe (881), Yankı Bağcıoğlu (858), Emine Uçak Erdoğan (817), Gülşah Deniz Atalar (809), Gökçe Gökçen (794), Bahattin Bahadır Erdem (781), Baran Bozoğlu (735), Berker Esen (731)"

Özel'in listesi eksiksiz PM'de

Sonuçlara göre, Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 52 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı. Diğer listelerden hiçbir isim PM'ye girmeyi başaramadı.

İtiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak.