CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar - Son Dakika
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Politika

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kurultayının iptali için açtığı davada tedbir istemi reddedildi.

19.02.2025 17:00
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçeyle "CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması" talebi mahkeme tarafından reddedildi.

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

NE OLMUŞTU?

CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istenmişti.

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

Dilekçede, Özgür Özel'in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığı belirtilerek, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" denilmişti.

CHP Kurultayı\'nın iptali davasında karar

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş, Politika, Gündem, Hatay, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Can dostum:
    Rezil Lütfü Biraz onurlu Ol 905 36 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    makarnacı kömürcü dürüm ayran 100 tl ciler seri üzgün iftira ve çamurlarıyla hayalleri suya düştü 614 39 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    bu ülkenin beka sorunudur CHP cukuru 82 293 Yanıtla
  • Serdar BAĞCI:
    Cumhuriyet değerlerini iyi kötü taşıyan tek parti Chp dir .Bu ülke bu hızla ancak ve ancak kötüye gider . Aptalca hataların yapılmaması için Cumhuriyet tek çaredir 298 35 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Bu ara chp li troller olabildigince yorumlara saldırıyor sanırsınız ki seçim olsa chpkk yüzde 95 oyla kazanacak öyle bir algı var 65 212 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Doğru karar .Sayın Kılıçdaroğlu bu davadan dolayı partinizi savunup böyle bir durum yoktur Seçim hakkaniyetlidir demeniz gerekmez miydi..Yoksa bu davadan cidden haberiniz mi yoktu ..İçiniz rahat olsun kurultayda Parti üyeleriniz net olarak Özgür Özel i seçti Saygıdan çoğunluk kararını etkilemeyecek olduğunu bilen bazı üyeler de size oy vermiş olabilir.. 230 15 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    mahşerin atlısı ismine s.kayımmmmmm 7 79 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Bu KILCDAROGLU kime hizmet ediyor. Kimin adamı. On yıldan fazla zaman da olmayacak dualara amin dedirti. YETER ARTIK DÜŞ CHP nin Yakasından. Adam gibi kosende otur. SEN PARTININ BASINDA OLSAN SANA YAGMURLU HAVADA BIR GRAM SU VERMEM 22 12 Yanıtla
  • okan:
    Lütfü dağıt onları 12 22 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    daha kaç seçim kaybedecekti ki kendisi istifa etmeliydi lidersiz muhalefet halka koyun diyenler iktidarda kim olsa hakaret etmezler ki acaba 14 4 Yanıtla
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