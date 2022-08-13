CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Tekirdağ'da buluştu: Belediyelerimiz hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor

İşte 9 seçim anketinin ortalaması! En büyük sürprizi hiç beklenmedik parti yaptı

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

İstişare, dayanışma, kentlerin sorunları, deprem, orman yangınları, koronavirüs, Kara Kış Fonu, ekonomi, gıda gibi ülkenin gündemi konuları üzerine CHP'li belediye başkanları daha önce de çeşitli illerde yapılan toplantılar yaparken bu kez de Tekirdağ'da buluştular.

İki gün süren toplantılara CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun başkanlık etti.

11 Büyükşehir Belediye Başkanı adına ortak açıklamayı ev sahibi Albayrak yaptı. Albayrak, "Toplantımızı ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik tablo, tarım ve hayvancılığa cazibe kazandırılması noktasında kırsal kalkınmada yerel yönetimlerin rolü, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel iklim değişikliği ile mücadele ve geleceğimiz için yeni nesil eğitim modelleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk" sözleriyle toplantının gündemini açıkladı.

Albayrak'ın yaptığı ortak açıklama şöyle:

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ

Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki büyük kalkınma hamlesinin yapı taşı olan İzmir İktisat Kongresi çalışmaları ele alınırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi' çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

"KURUMLARIMIZ HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAMAKTADIR"

Ülkemiz ekonomisinde yaşanan ağır tablonun vatandaşlarımıza olan yansıması ve maliyeti her gün artmaktadır. Belediyelerimiz de bu ağır koşullar nedeniyle ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşamakta, sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu sorun ve sıkıntılara rağmen kurumlarımız, vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları asgari düzeye indirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır.

"HALKIMIZIN YANINDA OLDUK, OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik koşulları yaşamasına, maliyetlerin her gün katlanarak artış göstermesine karşın; ekmek, ulaşım, su gibi temel konularda diğer gider kalemlerimizden tasarruf ederek halkımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.

"BELEDİYELERİMİZ, HİZMETLERİNİ AKSATMADAN SÜRDÜRÜYOR"

Büyükşehir belediyelerimiz, bir yandan halkçı yönetim modelini uygularken bir yandan da yatırım ve hizmetlerini aksatmadan büyük bir şevkle sürdürmektedir. Bu hizmetlerin önemli bir kısmı ise sanayi destekleri, kırsal kalkınma hamleleri ve sosyal belediyecilik uygulamalarından oluşmaktadır. İnanıyoruz ki bu zorlu süreci aşmanın yolu dayanışma ve üretimden geçmektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI

Toplantımızda ayrıca sağlık çalışanlarımızın son dönemde gittikçe artan mesleki sorunlarını ele aldık. Halk sağlığı için büyük bir özveriyle hizmet veren çok değerli sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetle mücadeleyle ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması konusunda çağrıda bulunuyoruz.

"ZAFER BAYRAMI'NI KUTLARIZ"

Toplantımız vesilesiyle milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasının nihai vesikası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden kutluyor; başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.

"ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tarihimizden aldığımız yüce sorumlulukları geleceğimize daire nice umutlarla bütünleştirmeye, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya ve ara vermeksizin üretmeye devam edeceğiz."