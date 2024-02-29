Ali Haydar Fırat, ekranda yazanı gördükten sonra canlı yayını terk etti - Son Dakika
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Politika

Ali Haydar Fırat, ekranda yazanı gördükten sonra canlı yayını terk etti

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğündeki programda CHP-DEM iş birliği konusu üzerindeki tartışmalara tepki göstererek yayını terk etti. Fırat, KJ'deki ifadelerin yanlış olduğunu belirterek, KJ'nin değiştirilmemesi halinde programı terk edeceğini söyledi. Gazeteci Nasuhi Güngör'ün eleştirisi sonrası sinirlenen Fırat, yayını tamamen terk etti.

29.02.2024 10:15  Güncelleme: 11:09
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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı Habertürk'te ekrana gelen 'Nedir Ne Değildir?' programında gergin anlar yaşandı. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazılı KJ'ye tepki göstererek kaldırılmasını istedi. Gerilimin artmasıyla Fırat, canlı yayını terk etti.

CHP'li Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazısına tepki gösterip yayını terk etti

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir zaman kala siyasetin nabzı da her geçen gün yükseliyor. Hemen hemen her gün ortaya yeni bir iddia atılarak farklı tartışma konuları açılıyor. Bunun son örneği de Habertürk canlı yayınında yaşandı. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, canlı yayında " İstanbul'da CHP-Dem Parti iş birliği" konusu üzerinden başlayan tartışma sırasında ekrana yansıtılan 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazılı KJ'ye tepki gösterdi.

CHP'li Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazısına tepki gösterip yayını terk etti

"İŞBİRLİĞİ YOK, HALA YAKIŞTIRMA YAPIYORSUNUZ" DEDİ, STÜDYOYU TERK ETTİ

Fırat, CHP ve DEM Parti arasında bir işbirliği olmadığını söyledi ve "3 ilçe için böyle bir tartışma yapılıyor, DEM Parti ile bir işbirliği yok, CHP olarak bunu söylüyoruz, hala iş birliği yakıştırması yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Fırat, yazının kaldırılmaması halinde yayını terk edeceğini söyledi. Moderatör Mehmet Akif Ersoy gerginleşen ortamı yatıştırmayı başarsa da bu durum çok uzun sürmedi. Gazeteci Nasuhi Güngör'ün, Ali Haydar Fırat'a, "Bize çerçeve, görüş dayatmak nedir?" sözleri üzerine konu tekrar alevlendi. Ali Haydar Fırat, sinirlenerek yayını terk etti.

CHP'li Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazısına tepki gösterip yayını terk etti

Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında yaşananlar için izleyicilerden özür diledi. Ali Haydar Fırat ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

CHP'li Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazısına tepki gösterip yayını terk etti
Ali Haydar Fırat, ekranda yazanı gördükten sonra canlı yayını terk etti

Mehmet Akif Ersoy, CHP Parti Meclisi, Nasuhi Güngör, Habertürk, Televizyon, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Haydar Fırat, ekranda yazanı gördükten sonra canlı yayını terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erol MARASLI: Bir adama 40 defa deli dersen delirirmiş.şuan medyada projeler hizmetler konuşuşması gerekirken ne yazıkkı şerefi maaşı kadar olan ,yandaş satılık kalemler her akşam muhalefete saldıryor 61 38 Yanıtla
  • Bülent Selik: Reis imamoğlunun elini öpücek 34 58 Yanıtla
  • Beyaz Gölge: Şov yapma,şov yapma 33 43 Yanıtla
  • Kasim Ozdal: Nah öper 23 21
  • Azat Deniz: Reyismi kalmış yaş 70 iş bitmiş arkasından ağlayanı yok kendine faydası yok 18 12 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Helal olsun Ali haydar abi sesimiz oldun 13 10 Yanıtla
  • hüseyin şen: benim asıl merak ettiğim şu bunların hepsi nerdeyde evli çoluk çocuk sahibi bunların yetişmiş çocuklarının yüzüne bu şerefini satan gazeteciler nasıl bakıyor ve bu çocuklar babalaarına sormuyor mu neden şerefini satıyorsun diye yalakalık nereye kadar bunların çocukları nasıl gelecekte babalarına saygı duyacak demiyeceklermi baba şerefsi.zliği senden ögrendim diye sen yalakalık yapıyordun diye soran birinden birinin evladı yok mu öyle bir dönem olmuşki eskiden haberlerde halk vardı halk 6 2
  • Murat Sarıal: MARKETE UGRAYANIDA ÖPECEK. BUNU DA SÖYLE. 3 2

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