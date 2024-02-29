Ali Haydar Fırat, ekranda yazanı gördükten sonra canlı yayını terk etti

Politika

Ne İmamoğlu ne de Kurum! İşte en büyük çıkışı yapan isim

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı Habertürk'te ekrana gelen 'Nedir Ne Değildir?' programında gergin anlar yaşandı. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazılı KJ'ye tepki göstererek kaldırılmasını istedi. Gerilimin artmasıyla Fırat, canlı yayını terk etti.

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir zaman kala siyasetin nabzı da her geçen gün yükseliyor. Hemen hemen her gün ortaya yeni bir iddia atılarak farklı tartışma konuları açılıyor. Bunun son örneği de Habertürk canlı yayınında yaşandı. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, canlı yayında " İstanbul'da CHP-Dem Parti iş birliği" konusu üzerinden başlayan tartışma sırasında ekrana yansıtılan 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazılı KJ'ye tepki gösterdi.

"İŞBİRLİĞİ YOK, HALA YAKIŞTIRMA YAPIYORSUNUZ" DEDİ, STÜDYOYU TERK ETTİ

Fırat, CHP ve DEM Parti arasında bir işbirliği olmadığını söyledi ve "3 ilçe için böyle bir tartışma yapılıyor, DEM Parti ile bir işbirliği yok, CHP olarak bunu söylüyoruz, hala iş birliği yakıştırması yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Fırat, yazının kaldırılmaması halinde yayını terk edeceğini söyledi. Moderatör Mehmet Akif Ersoy gerginleşen ortamı yatıştırmayı başarsa da bu durum çok uzun sürmedi. Gazeteci Nasuhi Güngör'ün, Ali Haydar Fırat'a, "Bize çerçeve, görüş dayatmak nedir?" sözleri üzerine konu tekrar alevlendi. Ali Haydar Fırat, sinirlenerek yayını terk etti.

Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında yaşananlar için izleyicilerden özür diledi. Ali Haydar Fırat ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaparak üzüntüsünü dile getirdi.