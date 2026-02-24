CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı - Son Dakika
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
24.02.2026 18:53
CHP\'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Haber Videosu

CHP'li Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal, belediyeye ait resmi aracı alkollü şekilde kullanırken jandarma denetimine yakalandı. Ehliyetine el konulan Soysal'a para cezası da kesilirken, Soysal'ın hastanede kan örneği almak isteyen hemşirenin üzerine yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal belediyeye ait resmi aracı alkollü kullanırken Cankurtaran Tüneli çıkışında jandarma ekiplerine yakalandı. Ahmet Soysal'ın ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DİREKSİYONDA ALKOLLÜ YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, Cankurtaran Tüneli içerisinde 22 Şubat günü saat 02.30 sıralarında Artvin Belediyesi'ne ait 08 AC 958 resmi plakalı Volkswagen kamyonetin yalpalayarak ilerlediği gözlendi. Aynı aracın Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran Tüneli çıkışında yol şeridini ikiye bölen tabelaya da hafif bir şekilde çarptığının görülmesi üzerine araç şoförünün sağlık sorunu olabileceği düşünülerek jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.

CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı

ALKOL KONTROLÜNÜ REDDETTİ

Aracın şoför koltuğundan inen CHP'li Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal'ın (42) ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğunun görülmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılmak istendi. Soysal'ın karşı koyarak buna yanaşmaması üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat doğrultusunda kan testi yapılmak maksadıyla Borçka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KAN ÖRNEĞİ ALAN HEMŞİRENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ahmet Soysal'ın kan testi vermeyi de reddetmesi üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat ile asayiş ekibi ve hastane güvenlikleri ile zor kullanılarak test yapılmak üzere kendisinden kan örneği alındı.

CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı

O anlara ait hastanedeki kamera görüntüleri ortaya çıkarken, görüntülerde Soysal'ın kendisinden kan alan hemşirenin üzerine yürümek isteyince jandarma ekiplerinin araya girdiği görüldü.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, durumu öğrenerek hastaneye gelen CHP'li Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da Sosyal'ı sakinleştirmeye çalıştığı gözlendi.

Yaşanan olayın ardından Soysal, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ahmet Soysal hakkında görev başındaki güvenlik güçlerine mukavemet ve alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ahmet Soysal'ın ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı - Son Dakika

  Gökhan Yıldız:
    söze gerek var mı 0 1 Yanıtla
SON DAKİKA: CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı - Son Dakika
