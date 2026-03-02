CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi - Son Dakika
CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi

Haberin Videosunu İzleyin
CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi
02.03.2026 23:02
CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi
Haber Videosu

CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Belediye Meclisi toplantısında tartışma yaşadığı Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Cevat Olgun'a küfürler savurdu, hakaretler etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Aydın'da Koçarlı Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı hararetli tartışmalara neden oldu.

CHP'Lİ BAŞKAN, MECLİS ÜYESİNE KÜFREDİP SALONDAN ATTIRMAK İSTEDİ

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun ile yaşadığı tartışmada sinirlerine hakim olamayan CHP'li Belediye Başkanı Arıcı, küfürler savurdu. Arıcı, daha sonrasında ise Olgun'u salondan attırmak istedi. Kameralara yansıyan ve belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan meclis toplantısındaki kavga izleyenleri şaşırttı.

İki isim arasında geçen diyalog şu şekilde:

Olgun: Kendiniz demediniz mi Özlem Başkan ile gidelim konuşalım diye? Bir dediğini iki yapmadı.

Arıcı: Sen kimsin l*n ben seninle gideceğim. S***ndirik sen kimsin?

Olgun: Nasıl konuşuyorsun sen? Benimle düzgün konuş.

Arıcı: Ha***kt*r lan! Kapatıyorum Meclisi...

Olgun: Sen beni dışarı çıkaramazsın! Sen kiminle böyle konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma.

Arıcı: Atın bunu! Meclisi kapatıyorum.

Özgür Arıcı, Politika, Gündem

CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi

CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi
