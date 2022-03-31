CHP'li Çakırözer: "Martta 50 gazeteci hakim karşısına çıktı" - Son Dakika
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CHP'li Çakırözer: "Martta 50 gazeteci hakim karşısına çıktı"

31.03.2022 11:19
CHP'li Çakırözer: "Martta 50 gazeteci hakim karşısına çıktı"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, martta, en az 50 gazetecinin yaptığı haber ve düşüncelerinden dolayı hakim karşısına çıkıp ifade verdiğini söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, martta, en az 50 gazetecinin yaptığı haber ve düşüncelerinden dolayı hakim karşısına çıkıp ifade verdiğini söyledi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin yaşadığı sorunlara işaret etti.

Martta, en az 50 gazetecinin yaptığı haber ve düşüncelerinden dolayı hakim karşısına çıkıp ifade verdiğini belirten Çakırözer, aralarında Sedef Kabaş'ın da bulunduğu bazı gazetecilerin ceza aldığını, Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok gazetecinin bazı grupların saldırılarına uğradığını kaydetti.

Çakırözer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, basın ve yayın kuruluşlarına yeni baskılar içeren maddeler olduğunu ileri sürdü.

Teklifle, vatandaşı mağdur eden şirketlerle ilgili haber yapan gazetecilere hapis cezası getirildiğini ifade eden Çakırözer, "Teklifteki maddeyle ilgili düzenlemeler yapılacağı söyleniyor ama düzenleme yapılsa bile mevcut haliyle bu düzenleme halkın haber alma hakkını ihlal eden, gazetecilerin işlerini yapmasını, kamu adına sorgulamasını engelleyen, gazetecilere korku veren bir madde olarak karşımızda duruyor." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Utku Çakırözer, Milletvekili, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Çakırözer: 'Martta 50 gazeteci hakim karşısına çıktı' - Son Dakika


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