CHP'li Gürer, çiğ sütte 24 lira 30 kuruşluk tavsiye fiyatının açıklanmasını istedi - Son Dakika
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CHP'li Gürer, çiğ sütte 24 lira 30 kuruşluk tavsiye fiyatının açıklanmasını istedi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Mayıs 2026'da net 24 lira 30 kuruş olarak açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatının yenilenmediğini söyledi. Gürer, küçük aile tipi işletmelerin sorun yaşadığını belirterek fiyatın Ulusal Süt Konseyince güncellenmesini ve yem sübvansiyonu istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiğ süt tavsiye fiyatlarının güncellenmesini istedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 1 Mayıs 2026'da soğutulmuş çiğ süt litre tavsiye fiyatının net 24 lira 30 kuruş olarak açıklandığını ve 3 ayda bir güncelleneceğinin belirtildiğini anlattı.

Aradan geçen süre zarfında tavsiye fiyatının açıklanmadığını söyleyen Gürer, sütten mamul ürünlerin raf fiyatının arttığını, çiğ sütün fiyatının ise baskılandığını belirtti.

Küçük aile tipi işletmelerin sıkıntı yaşadığını dile getiren Gürer, "Küçük aile tipi işletmelerin sorun yaşadığı süreçte süt tozunun dahi ithal edilmesi düşündürücüdür. Bu işletmeler, çiğ sütü sağdıktan sonra gerekli tankının olmaması nedeniyle hemen aracıya vermektedir. Aracı da mevcut fiyatın altında bir fiyatla ürünü almaktadır. Bu durumda, üretici ürettiğinde tavsiye fiyatın altında ürünü satmak durumunda kaldığında artan girdi maliyetleri karşısında sıkıntıya düşmekte, ineğini ya satmakta ya da yemini daha düşük vermekte. Bu da süt verimliliğini doğrudan etkilemektedir." ifadesini kullandı.

Üreticinin girdi maliyetlerindeki artışa işaret eden Gürer, "Bu artışa uygun olarak çiğ süt fiyatları Ulusal Süt Konseyince güncellenmeli. Tavsiye fiyatı açıklanmalıdır. Küçük aile tipi işletmeleri bu bağlamda koruyacak önlemler geliştirilmelidir. Yem sübvanse edilmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA
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