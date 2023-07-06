CHP'li eski vekil İlhan Cihaner: Kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağım

Seçimlerde alınan yenilgiye ve art arda istifa çağrılarına rağmen görevini sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir rakip çıktı. Partinin önümüzdeki dönemde gerçekleşecek kurultayında Kılıçdaroğlu yeniden aday olacağının sinyallerinin verirken; CHP içindeki "Gelecek İçin Biz" grubunun lideri, eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını söyledi.

HAFTA SONU İLAN EDECEK

CHP içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel gibi isimlerin genel başkanlığa talip oldukları yönündeki haberler gündemi meşgul ederken bambaşka bir sürpriz hamle geldi. Bahsi geçen isimler sık sık Kılıçdaroğlu'na "değişim" çağrısı yapıp genel başkanlığa göz kırpsalar da henüz kimse açıktan adaylığını ilan etmedi. Ancak Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini "hezimet "olarak tanımlayan Cihaner, bu hafta sonu gerçekleştireceği geniş katılımlı toplantıda adaylığını ilan edecek.

ERGENEKON DAVASINDAN TUTUKLANMIŞTI

Cihaner; 2009'da Erzincan Cumhuriyet Başsavcısıyken tarikat ve cemaatler hakkında yürüttüğü soruşturmadan ötürü Ergenekon'da tutuklanmıştı. Cihaner tahliye olunca CHP'den iki kez milletvekili seçilmişti.