Türkiye'de kişisel verilerin çalındığı iddiası uzun süredir gündemdeki yerini korurken CHP'li Özgür Karabat'ın X hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.
Karabat'ın paylaştığı videoda 200, 500 ve 1200 lira değer biçilen paketlerden birisi satın alındıktan sonra kişisel verilerine ulaşılmak istenen kişinin adı-soyadı, telefon numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılmasının ardından yapılan sorgulama yapılabiliyor.
Karabat, İçişleri Bakanlığı ve bakan Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek açıklama beklediklerini belirtti ve ekledi: "200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık! Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir!"
Son Dakika › Politika › CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık - Son Dakika
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