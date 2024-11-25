CHP\'li Karabat\'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL\'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

Ercan Karatas:

Vallaha olur mu olur normal de hiç inanmazdım böyle şeylere ama şimdi inanmaya başladım neden diye soracak olursanız 2023 yılında herkes rahat edecek diye söylenip durdular hatta Tayyip Erdoğan özellikle o söyledi sonuç neoldu peki perişan olduk Allah sonumuzu hayır etsin