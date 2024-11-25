CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık - Son Dakika
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Politika

CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat vatandaşların tüm kimlik bilgilerinin 200 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını iddia ederek konuya ilişkin bir video paylaştı. Bakan Ali Yerlikaya'yı etiketleyen Karabat mesajında "Tüm bilgilerimizin satın alınabildiğini gösteren bu görüntüler karşısında içişleri Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

25.11.2024 10:43  Güncelleme: 10:59
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Türkiye'de kişisel verilerin çalındığı iddiası uzun süredir gündemdeki yerini korurken CHP'li Özgür Karabat'ın X hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

PAKET SATIN ALDIKTAN SONRA SORGULAMA YAPILIYOR

Karabat'ın paylaştığı videoda 200, 500 ve 1200 lira değer biçilen paketlerden birisi satın alındıktan sonra kişisel verilerine ulaşılmak istenen kişinin adı-soyadı, telefon numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılmasının ardından yapılan sorgulama yapılabiliyor.

CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat.

BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Karabat, İçişleri Bakanlığı ve bakan Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek açıklama beklediklerini belirtti ve ekledi: "200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık! Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir!"

CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
CHP\'li Karabat\'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL\'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

İçişleri Bakanlığı, Özgür Karabat, Teknoloji, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • V. A.:
    Açıkla bakan denen şahıs 33 20 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Bu kadar yalana inanan hipnoz olmuş bir kitleleri var 11 29 Yanıtla
  • İhsan Orhan:
    Bu zaten bilinen bişey ama nedense hiçbir yetkili ne açıklama yapıyor nede bir önlem alıyor 17-18 yaşında bebeler elinde panel diye satıyorlar telegramda 28 1 Yanıtla
  • babasultan:
    Vatan hainleri.. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı böyle hainlik görmemiştir.. Nerde bu derin devlet nerde bu serdengeçtiler , nerde bu ihtiyarlar ?? niye müdahale etmiyorlar 20 2 Yanıtla
  • İnan Şimşek:
    Tek rejim ağası satmış bizi ağam beni kaca sati )))) 13 4 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Vallaha olur mu olur normal de hiç inanmazdım böyle şeylere ama şimdi inanmaya başladım neden diye soracak olursanız 2023 yılında herkes rahat edecek diye söylenip durdular hatta Tayyip Erdoğan özellikle o söyledi sonuç neoldu peki perişan olduk Allah sonumuzu hayır etsin 14 3 Yanıtla
  • balder osman:
    kargoya verme mecburiyeti sayesinde herkese ulaştı zaten, saçma şekilde kargıya tc verme diye bir şey çıkarıldı, çok mantıksız ve gereksiz. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık - Son Dakika
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