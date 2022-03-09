CHP'li Kasap: "Doktorlar çalışma ortamından kaynaklanan sebeplerle yurt dışına gidiyor" - Son Dakika
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CHP'li Kasap: "Doktorlar çalışma ortamından kaynaklanan sebeplerle yurt dışına gidiyor"

09.03.2022 11:02
CHP'li Kasap: "Doktorlar çalışma ortamından kaynaklanan sebeplerle yurt dışına gidiyor"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Doktorlar, Türkiye'yi az para aldıkları için terk etmiyorlar, çalışma ortamından kaynaklanan sebeplerle yurt dışına gidiyorlar.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Doktorlar, Türkiye'yi az para aldıkları için terk etmiyorlar, çalışma ortamından kaynaklanan sebeplerle yurt dışına gidiyorlar." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada, bazı doktorların görevden ayrılmasıyla ilgili "Varsın gidiyorlarsa gitsinler"? dediğini anımsattı.

Bu sözlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışmadığını söyleyen Kasap, "Doktorlar, Türkiye'yi az para aldıkları için terk etmiyorlar, çalışma ortamından kaynaklanan sebeplerle yurt dışına gidiyorlar. İtibarsızlaştırılan bir hekimlik mesleği var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hekim dünyasını onurlandırması gerektiğini dile getiren Kasap, hekimlerin huzur, istikrar ve güven istediğini belirtti.

Doktorluk mesleğini itibarsızlaştırmanın doğru olmadığını vurgulayan Kasap, doktorların özlük haklarıyla ilgili düzenlemelerin yapılması ve sağlıkta şiddetin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kasap: 'Doktorlar çalışma ortamından kaynaklanan sebeplerle yurt dışına gidiyor' - Son Dakika


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