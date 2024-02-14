CHP'li Milletvekili Sağlık Teklifini Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Milletvekili Sağlık Teklifini Eleştirdi

CHP\'li Milletvekili Sağlık Teklifini Eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık alanında düzenlemeler içeren teklife yönelik eleştirilerde bulunarak, AKP'nin sağlıkta dönüşüm programının iflas ettiğini belirtti. Pala, teklifin içerdiği maddelerin toplumun ve hastaların yararına olmadığını ve Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

14.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık alanında düzenlemeler içeren teklife yönelik eleştirilerde bulunarak, "Çok sayıda, birbiriyle ilişkisiz sağlıkla ilgili maddelerin içine konduğu sağlık torba kanunları, aslında AKP'nin sağlıkta dönüşüm programının iflas ettiğinin bir göstergesidir." dedi.

Pala, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partisinden bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan İliç'teki toprak kayması nedeniyle yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını söyledi.

Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacağını dile getiren Pala, şöyle konuştu:

"Çok sayıda, birbiriyle ilişkisiz sağlıkla ilgili maddelerin içine konduğu sağlık torba kanunları, aslında AKP'nin sağlıkta dönüşüm programının iflas ettiğinin bir göstergesidir. Bu program artık Türkiye'nin ihtiyaçlarına yanıt vermekten uzaktır. Kamucu, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli bir sağlık sistemine duyulan ihtiyacı da göz önüne sermiştir. Bu kanun teklifinde birçok madde ne toplumun ne hastaların yararınadır. Bu kanun teklifini uygun bulmuyoruz."

Pala, bazı maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ederek, teklifin bu haliyle yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesine gidilebileceğini bildirdi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman da toplumun ve sağlık çalışanlarının faydasını gözetmeyen teklifin, meslek örgütleri, sendikalar ve uzmanlık derneklerinin görüşü alınmadan hazırlandığı eleştirisinde bulundu.

Kaynak: AA

Kayıhan Pala, Milletvekili, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Milletvekili Sağlık Teklifini Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:18:47. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Milletvekili Sağlık Teklifini Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement