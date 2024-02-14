CHP\'li Milletvekili Sağlık Teklifini Eleştirdi

Politika

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık alanında düzenlemeler içeren teklife yönelik eleştirilerde bulunarak, "Çok sayıda, birbiriyle ilişkisiz sağlıkla ilgili maddelerin içine konduğu sağlık torba kanunları, aslında AKP'nin sağlıkta dönüşüm programının iflas ettiğinin bir göstergesidir." dedi.

Pala, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partisinden bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan İliç'teki toprak kayması nedeniyle yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını söyledi.

Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacağını dile getiren Pala, şöyle konuştu:

"Çok sayıda, birbiriyle ilişkisiz sağlıkla ilgili maddelerin içine konduğu sağlık torba kanunları, aslında AKP'nin sağlıkta dönüşüm programının iflas ettiğinin bir göstergesidir. Bu program artık Türkiye'nin ihtiyaçlarına yanıt vermekten uzaktır. Kamucu, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli bir sağlık sistemine duyulan ihtiyacı da göz önüne sermiştir. Bu kanun teklifinde birçok madde ne toplumun ne hastaların yararınadır. Bu kanun teklifini uygun bulmuyoruz."

Pala, bazı maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ederek, teklifin bu haliyle yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesine gidilebileceğini bildirdi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman da toplumun ve sağlık çalışanlarının faydasını gözetmeyen teklifin, meslek örgütleri, sendikalar ve uzmanlık derneklerinin görüşü alınmadan hazırlandığı eleştirisinde bulundu.